Чехова блиснула неосяжними грудьми та завела мережу

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова порадувала шанувальників новими спокусливими знімками.

На своїй сторінці в Instagram зірка показала фотографії, на яких позує в яскравому синьому купальнику, що підкреслює пишні груди, та їсть мандарин.

"Під цією веселою фоткою з пожиранням мандаринки хочу зробити ось що. Я знаю, як складно жити, коли ти хочеш сказати щось світу, а світ тебе не чує. І всі твої зусилля із ведення свого блогу марні", – написала Чехова.

Анфіса Чехова з мандарином в купальнику instagram / achekhova

Вона запропонувала користувачам в коментарях під постом розповідати про себе і свій рід діяльності. Або ж заходити тих, кого можна почитати.

Шанувальники були в захваті як від ідеї, так і від знімків телеведучої. Вони подякували за можливість розширити свою аудиторію і похвалили за відмінну фігуру.

Анфіса Чехова в купальнику instagram / achekhova

"Анфіса, ви така гарна! Дякую за таку можливість", "Ви прекрасні. Як ви схудли?", "Красуня, Анфіса! Обалденная фігура. Молодець", "Купальник крутий", "Шикарні груди", – відреагували шанувальники.

Анфіса Чехова instagram / achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL , недавно Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезну груди.

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