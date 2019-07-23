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Чехова блиснула неосяжними грудьми та завела мережу

1.1т Читати матеріал російською

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова порадувала шанувальників новими спокусливими знімками.

На своїй сторінці в Instagram зірка показала фотографії, на яких позує в яскравому синьому купальнику, що підкреслює пишні груди, та їсть мандарин.

"Під цією веселою фоткою з пожиранням мандаринки хочу зробити ось що. Я знаю, як складно жити, коли ти хочеш сказати щось світу, а світ тебе не чує. І всі твої зусилля із ведення свого блогу марні", – написала Чехова.

Анфіса Чехова з мандарином в купальнику

Анфіса Чехова з мандарином в купальнику

instagram / achekhova

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Вона запропонувала користувачам в коментарях під постом розповідати про себе і свій рід діяльності. Або ж заходити тих, кого можна почитати.

Шанувальники були в захваті як від ідеї, так і від знімків телеведучої. Вони подякували за можливість розширити свою аудиторію і похвалили за відмінну фігуру.

Анфіса Чехова в купальнику

Анфіса Чехова в купальнику

instagram / achekhova

"Анфіса, ви така гарна! Дякую за таку можливість", "Ви прекрасні. Як ви схудли?", "Красуня, Анфіса! Обалденная фігура. Молодець", "Купальник крутий", "Шикарні груди", – відреагували шанувальники.

Чехова блиснула неосяжними грудьми та завела мережу
Чехова блиснула неосяжними грудьми та завела мережу
Чехова блиснула неосяжними грудьми та завела мережу
Чехова блиснула неосяжними грудьми та завела мережу
Чехова блиснула неосяжними грудьми та завела мережу

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

instagram / achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL , недавно Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезну груди.

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Особа
Анфіса Чехова
Теги
фотосессія шоу-бизнес
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