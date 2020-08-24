Деякі люди вірять, що вітаміни у пігулках можуть компенсувати результат поганого харчування, покращити здоров’я і навіть уберегти від розвитку деяких хронічних захворювань. Принаймні в цьому нас намагаються переконати гуру-блогери на Youtube та Instagram. А чи дійсно це так? Спробуємо трішки в цьому розібратися, використовуючи науково-обґрунтовані факти.

Вітаміни - це специфічні речовини, які у невеликих кількостях необхідні нашому організму для синтезу гормонів, роботи ферментів та інших хімічних потреб. Тіло людини не може самостійно синтезувати ці речовини, тому ми маємо разом із їжею споживати щонайменше 13 різних вітамінів. Їх поділяють на дві основні групи — водорозчинні (вітаміни С і В) та жиророзчинні (А, D, E, K). Перші практично не запасаються організмом та виводяться із сечею, а другі можуть там зберігатися протягом певного часу (до кількох тижнів).

Результати масштабних клінічних досліджень свідчать, що вживання вітамінів у пігулках не убезпечує людей від розвитку серцево-судинних захворювань та раку. Іншими словами — купівля мультивітамінних комплексів для здорових людей є марною витратою грошей, які можна було б перенаправити на придбання багатої вітамінами їжі.

Власне, продукти харчування є найкращим джерелом вітамінів та мінералів. У них міститься велика кількість біологічно активних сполук та харчових волокон, яких нема в добавках. Науковці припускають, що саме фітохімічні речовини з рослинної їжі (каротиноїди моркви та помідорів, ізоціанати броколі та капусти, флаваноїди сої, какао та червоного вина) допомагають боротися із віковими хворобами, включно із раком. Більше того, поєднання дії всіх вітамінів і фітохімікатів має набагато більшу потужність, ніж одна поживна речовина, яка споживається окремо у вигляді добавки. Наприклад, лікопін — пігмент помідорів, зменшує ризик появи раку простати. Його вживання у вигляді добавок не несе такої ж користі, як споживання помідорів.

Як занизькі, так і зависокі концентрації вітамінів можуть мати негативні наслідки для здоров’я людини. Виробництво мультивітамінів та біодобавок не перевіряється специфічними органами конртролю, тому деякі вітамінні комплекси можуть містити більші або менші дози активної речовини, ніж ми потребуємо у нормі [5]. В довготривалій перспективі вживання таких добавок може мати непередбачувані наслідки для здоров’я. Є докази того, що деякі люди, які вживають біодобавки, більш схильні розвивати небезпечні для життя хвороби (рак, хвороби серцево-судинної системи). Наприклад, за вживання надмірних доз вітаміну D у жінок спостерігається підвищений ризик переломів кісток. Вітаміни Е, A та бета-каротинові добавки також виявилися шкідливими у дуже великих дозах. Особливо важливо уникати високих концентрацій вітаміну А вагітним жінкам, адже надмірне його споживання може призвести до серйозних порушень розвитку плоду.

Не спокушайтеся зазначеною на упаковці “натуральністю”. Навіть натуральні добавки містять синтетичні компоненти, інакше б пігулки були надзвичайно великими і їх би не можливо було проковтнути. Наш організм сприймає натуральні та синтетичні вітаміни практично однаково, але поодинокі добавки можуть взаємодіяти між собою. Деякі допомагають роботі один одного — вітамін С покращує біодоступнаість вітаміну В1 та всмоктування заліза. Інші вітаміни навпаки суттєво погіршують роботу один одного. Наприклад, вітамін В12 погіршує засвоювання інших вітамінів групи В, а вітамін С зменшує біодоступність вітаміну В12. Тобто, вживання високих доз одного вітаміна може призводити до розвитку дефіциту іншого. Тому надзвичайно важливо перед кожним прийомом будь-яких добавок проконсультуватися із вашим сімейним лікарем.

Незважаючи на те, що здоровій людині задля задоволення потреби у всіх вітамінах та мікроелементах достатньо збалансовано харчуватися, існують випадки, коли людям слід додатково до правильного харчування вживати пігулки. Нижче наведемо найбільш поширені випадки.

1. Мультивітаміни рекомендовано вживати людям із обмеженим раціоном. Наприклад, космонавтам.

2. Вагітним, або тим, хто планує вагітність, слід додатково вживати близько 400 мг фолієвої кислоти.

3. Люди віком за 50 можуть отримати користь від вживання вітаміну В12, оскільки з віком він починає менш ефективно всмоктуватися у нашому кишковику.

4. ВІЛ-позитивним хворим належить вживати полівітаміни для підвищення імунітету та уповільнення темпів прогресування супровідних захворювань.

5. Мешканцям Північної півкулі Землі іноді варто вживати вітамін D, але лише після отримання лабораторно підтвердженої потреби у додаткових дозах.

Якщо вам все ж доведеться купувати та вживати вітамінні комплекси найближчим часом, то наведені нижче поради допоможуть вам зробити це із мінімальним ризиком для здоров’я:

1.Намагайтеся мати збалансований раціон без надлишку калорій, насичених жирів, солі та холестерину.

2. Використовуйте вітаміни та біодобавки лише тоді, коли їх радить ваш лікар.

3. Щоб відбулося всмоктування вітамінів, капсула таблетки має розчинитися і розпастися. Обирайте ті добавки, на упаковці яких зазначено інформацію про здатність капсули до розсмоктування.

4. Добавка має містити близько 100% добової норми поживних речовин. Інакше, в кращому разі ваш організм виведе надлишок із сечею, а в гіршому — будуть ускладнення від передозування.

5. Переконайтеся, що вітаміни в добавці знаходяться у активній формі. Такі вітаміни як А, В1, В2, B3, B6, B12, фолат, біотин, C, D, E та K у таблетованих формах можуть зустрічатися у неактивній формі. Іноді нашому організму складно перевести такі вітаміни як Ds та Ks у активну форму.