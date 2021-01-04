Б'юті-тренди 2021 року: топ-7 варіантів

У 2021 році в тренді залишається безліч популярних варіантів зачісок і макіяжів. Але деякі з них з'явилися відносно нещодавно і є унікальними.

Оригінальні образи допоможуть кожній дівчині мати бездоганний вигляд. Детальніше про популярні б'юті-тренди цього року пише Harper's Bazaar.

Підводьте очі так, як ніколи раніше

У новому сезоні візажисти пропонують включати фантазію. Не бійтеся експериментувати – шукайте нові, незвичайні способи нанесення стрілок.

Підводьте очі так, як ніколи раніше Harper's Bazaar

Робіть яскравий акцент на губах

Червона помада актуальна як ніколи. Вона доречна як для світського заходу, так і для повсякденного образу. У новому році радять наносити помаду пухнастим пензлем – так колір виходить більш насиченим.

Робіть яскравий акцент на губах Harper's Bazaar

Не бійтеся готики

Темні відтінки помади досі на піку популярності. Але на відміну від попередніх сезонів в цьому візажисти пропонують розбавляти "вампірські" нотки більш ніжними – наприклад, рожевими або персиковими.

Не бійтеся готики Harper's Bazaar

Згадайте минуле

У цьому сезоні стилісти по волоссю радять надихатися кінодівами з чорно-білих фільмів 1920-х років. Холодна хвиля – їх головний фаворит.

Згадайте минуле Harper's Bazaar

Зміщайте лінію проділу

У новому сезоні можна все, головне – дотримуватися ключового образу сильної жінки. Для цього підійде як прямий проділ, так і дуже глибокий бічний. Важливо тільки підібрати той, який підходить саме вам.

Зміщайте лінію проділу Harper's Bazaar

Пом'якшуйте лінії

Зараз у моді не просто легкі текстури, а повітряні образи. Якщо відтінки, то найніжніші, натуральні і кремові, якщо зачіски – то пишні і по-дівочому легкі.

Пом'якшуйте лінії Harper's Bazaar

Полюбіть каву з карамеллю

Якщо вам хочеться більш насичених тонів у макіяжі, зверніть увагу на всі відтінки коричневого. Створюйте монохромні б'юті-луки з відтінками мокко і шоколаду.

Полюбіть каву з карамеллю Harper's Bazaar

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