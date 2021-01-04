Б'юті-тренди 2021 року: топ-7 варіантів

У 2021 році в тренді залишається безліч популярних варіантів зачісок і макіяжів. Але деякі з них з'явилися відносно нещодавно і є унікальними.

Оригінальні образи допоможуть кожній дівчині мати бездоганний вигляд. Детальніше про популярні б'юті-тренди цього року пише Harper's Bazaar.

У новому сезоні візажисти пропонують включати фантазію. Не бійтеся експериментувати – шукайте нові, незвичайні способи нанесення стрілок.

Червона помада актуальна як ніколи. Вона доречна як для світського заходу, так і для повсякденного образу. У новому році радять наносити помаду пухнастим пензлем – так колір виходить більш насиченим.

Темні відтінки помади досі на піку популярності. Але на відміну від попередніх сезонів в цьому візажисти пропонують розбавляти "вампірські" нотки більш ніжними – наприклад, рожевими або персиковими.

У цьому сезоні стилісти по волоссю радять надихатися кінодівами з чорно-білих фільмів 1920-х років. Холодна хвиля – їх головний фаворит.

У новому сезоні можна все, головне – дотримуватися ключового образу сильної жінки. Для цього підійде як прямий проділ, так і дуже глибокий бічний. Важливо тільки підібрати той, який підходить саме вам.

Зараз у моді не просто легкі текстури, а повітряні образи. Якщо відтінки, то найніжніші, натуральні і кремові, якщо зачіски – то пишні і по-дівочому легкі.

Якщо вам хочеться більш насичених тонів у макіяжі, зверніть увагу на всі відтінки коричневого. Створюйте монохромні б'юті-луки з відтінками мокко і шоколаду.

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