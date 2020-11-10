Б'юті-ґаджети, схожі на знаряддя тортур: фото пристосувань для краси

У століття розвитку науки й високих технологій з'явилося чимало способів урізноманітнити звичний догляд: бренди активно випускають ґаджети та аксесуари для домашнього використання. Одні з них здатні замінити похід до косметолога, а інші, як стверджують виробники, – потребу вдаватися до таких крайніх заходів, як ботокс і пластика.

Водночас деякі мають дуже дивний вигляд, а іноді навіть жахають. Пропонуємо подивитися фото раритетних сучасних пристосувань, які представниці прекрасної статі використовували для того, аби бути гарнішими (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що 110 років тому перманентна завивка здійснила справжню революцію в світі емансипованої моди. Своєрідний б'юті-ґаджет для цього придумав Карл-Людвіг Несслер із Шварцвальда. З першого погляду на знімок можна подумати, нібито пристосування, що являє собою безліч ротів і щипців, які кріпляться до волосся жінки, – це і справді машина для тортур. Свій апарат для завивки волосся німець представив на конкурсі перукарів, який проходив у польській Варшаві в 1932 році.

Апарат для завивки волосся Карла Людвіга Несслера, 1932 рік Telegram-канал Violity

"Його винахід був схожий на люстру, з якої звисали латунні валики. Сидіти під такою доводилося приблизно п'ять годин, зате локони, отримані в результаті, зберігалися протягом декількох місяців", – зауважили автори повідомлення.

Сьогодні винахідники просунулися ще далі й придумали більше різних пристосувань для наведення марафету. Наприклад, фотографиня Евія Лайвіня організувала проєкт "Воїни краси" – серію портретів жінок, які випробували на собі 18 пристосувань – затиск для випрямлення носа, тренажер для повік чи підтяжки обличчя й подібні. Б'юті-ґаджети замовила ініціаторка проєкту, зокрема, на популярному онлайн-майданчику для проведення аукціонів – торговельному сайті Ebay.

Маски для розгладження зморшок

За описом товару від авторів, їх використання обіцяє "миттєве покращення зовнішнього вигляду без пластичних операцій". Це аксесуари переважно азіатського "походження", нібито дешевші, ніж пластика й ботокс, і, якщо представниці прекрасної статі вірять у них, "можливо, вони спрацюють".

"Щоб бути успішною, ти повинна мати бездоганний вигляд – це нав'язує нам суспільство. І ми погоджуємося, навіть не помічаючи, наскільки безглуздими можуть бути стандарти. Ми часто забуваємо про те, наскільки важлива внутрішня краса", – пише авторка фото про те, на які експерименти із зовнішністю йдуть дівчата.

До вашої уваги підбірка знімків жінок, які "приміряли" такі б'юті-ґаджети, а також фото пристосувань для порівняння – який вигляд вони мали в минулому і сьогодні:

Трафарет для макіяжу і трафарет для брів

Плампер для губ (присоска, яка ненадовго надає губам об’єму) і тренажер для повік

Затискач для звуження носа і для його випрямлення

Масажер для обличчя і затискач для звуження носа

Зволожувальний патч для губ і "омолоджувальна" золота маска для обличчя

Бандаж для підтяжки обличчя, а також бандаж для корекції овалу обличчя і другого підборіддя

Силіконова маска для підтяжки обличчя і ще одна незвичайна маска для цього ж застосування

Тренажер для підтяжки обличчя і тренажер для красивої посмішки

Маска для обличчя в 1930-х і зараз

Туш для вій 40-х років і зараз

Фен для волосся

Укладання волосся в минулому і зараз

Випрямлення волосся в минулому і зараз

Антицелюлітні ґаджети в 1928 році й зараз

Пілінг у минулому і зараз

Зміна прикусу в 1930 році й зараз

Пластична хірургія в 1930 році та зараз

Автозасмага в 1930-х і зараз

Солярій у 1930-х і зараз

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як займалися фітнесом у 1900-х, публікуючи фотографії майже столітньої давності, які демонструють перші тренажери й те, як дивно, але спритно з ними справлялися представниці прекрасної статі.