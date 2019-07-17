Бум на "старість" в мережі: розкрито секрет популярності додатку FaceApp

Пластичний хірург розкрив секрет популярності мобільного додатка FaceApp, який змінює на фотографіях вік.

"Тренд на старіння задала мама Ілона Маска Мей Маск. Їй вже за 70, але вона до цих пір знімається для глянців. Але якщо про себе не дбати, то фото з програми дуже швидко стане реальністю. Можна піти собі покурити, перебувати на морі постійно, і це прийде. Якщо погано їсти, погано спати, ви можете досягти таких результатів без челленджів", - розповів пластичний хірург Дмитро в сюжеті ТСН.

Відзначимо, що ефект старіння зроблений за допомогою програми FaceApp, яке виявилося дітищем російської компанії і може збирати дані для розпізнавання осіб.

Інформація про творців FaceApp Скрін зі сторінки Максима Музики в Facebook

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