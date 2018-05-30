Брук Шилдс - 52: гарячі фото секс-символу 80-х

У четвер, 31 травня, свій день народження відзначає культова супермодель, секс-символ 80-х років Брук Шилдс.

Знаменита американська актриса і світська левиця святкує своє 52-річчя. Незважаючи цифри в паспорті, Брук продовжує підкорювати своїх шанувальників красою і чудовою фізичною формою, демонструючи відверті знімки.

OBOZREVATEL пропонує добірку гарячих фото легендарної моделі, яка до сих пір не соромиться відкрито показувати своє тіло, а також позувати в сміливих образах.

Публікація від Brooke Shields (@brookeshields) 20 Гру 2017 о 9:10 PST

Блискуча кар'єра Шилдс як моделі почалася ще в середині 1970-х років. Її першою роботою були зйомки для американського серіалу "Слонова кістка", над яким працював режисер і модний фотограф Франческо Скавулло - найбільш відомий досвідом створення обкладинок для жіночого видання Cosmopolitan.

Публікація від Brooke Shields (@brookeshields) 19 Кві 2018 у 7:03 PDT

Публікація від Brooke Shields (@brookeshields) 11 Січ 2018 в 8:19 PST

На початку 80-х Брук Шилдс стала наймолодшою ​​моделлю, коли-небудь що з'явилася на обкладинці культового глянцю Vogue.

Публікація від Brooke Shields (@brookeshields) 22 Мар 2018 о 9:56 PDT

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Публікація від Brooke Shields (@brookeshields) 26 Жов 2017 о 7:55 PDT

До своїх 20 років Брук стала однією з саміих відомих і високооплачуваних моделей світу та впродовж десятиліть супермоделі вдалося утримати цей статус.

Публікація від Brooke Shields (@brookeshields) 30 Чер 2017 о 9:23 PDT

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Публікація від Brooke Shields (@brookeshields) 2 Кві 2017 в 8:07 PDT

Публікація від Brooke Shields (@brookeshields) 20 Гру 2017 в 9:14 PST

Нещодавно Шилдс знялася в черговій пікантній фотосесії разом з відомою моделлю plus-size Ешлі Грем, де жінки рекламували купальники бренду Swimsuits For All.

Публікація від Brooke Shields (@brookeshields) 21 Май 2018 о 9:00 PDT

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Цікаво, що у 1975 році, коли Брук Шилдс було всього 10 років, її мати дозволила дівчинці з взяти участь у відвертій еротичній фотосесії Playboy Press, де Брук знімалася абсолютно голою. Згодом вона багато років намагалася відсудити у журналу права на фото і негативи, але програла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше своє 50-річчя відзначила знаменита співачка, актриса і модель Кайлі Міноуг.