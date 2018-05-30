Брук Шилдс - 52: гарячі фото секс-символу 80-х

У четвер, 31 травня, свій день народження відзначає культова супермодель, секс-символ 80-х років Брук Шилдс.
Знаменита американська актриса і світська левиця святкує своє 52-річчя. Незважаючи цифри в паспорті, Брук продовжує підкорювати своїх шанувальників красою і чудовою фізичною формою, демонструючи відверті знімки.
OBOZREVATEL пропонує добірку гарячих фото легендарної моделі, яка до сих пір не соромиться відкрито показувати своє тіло, а також позувати в сміливих образах.
Блискуча кар'єра Шилдс як моделі почалася ще в середині 1970-х років. Її першою роботою були зйомки для американського серіалу "Слонова кістка", над яким працював режисер і модний фотограф Франческо Скавулло - найбільш відомий досвідом створення обкладинок для жіночого видання Cosmopolitan.
На початку 80-х Брук Шилдс стала наймолодшою моделлю, коли-небудь що з'явилася на обкладинці культового глянцю Vogue.
До своїх 20 років Брук стала однією з саміих відомих і високооплачуваних моделей світу та впродовж десятиліть супермоделі вдалося утримати цей статус.
Нещодавно Шилдс знялася в черговій пікантній фотосесії разом з відомою моделлю plus-size Ешлі Грем, де жінки рекламували купальники бренду Swimsuits For All.
Цікаво, що у 1975 році, коли Брук Шилдс було всього 10 років, її мати дозволила дівчинці з взяти участь у відвертій еротичній фотосесії Playboy Press, де Брук знімалася абсолютно голою. Згодом вона багато років намагалася відсудити у журналу права на фото і негативи, але програла.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше своє 50-річчя відзначила знаменита співачка, актриса і модель Кайлі Міноуг.