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22 жовтня • оновлено в 08:43
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Британська бабуся розкрила секрет привабливості

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Мешканка англійського графства Беркшир розповіла, що допомагає їй виглядати набагато молодше свого віку.

53-річна Трейсі Белінда, у якої троє дітей і два онука, зізналася, що кожні два тижні вона ходить на спа-процедури, пише видання Daily Mail.

Трейсі Белінда

Трейсі Белінда

Daily Mail

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Крім того, перед виходом на вулицю вона завжди завдає на шкіру сонцезахисні засоби, щоб не прискорювати процес старіння шкіри.

"Останнім часом залишатися в формі стало складніше, особливо в зоні живота. Тому я почала займатися спортом п'ять разів на тиждень. Мені подобаються інтенсивні інтервальні тренування: 30 секунд ти виконуєш вправу, потім 30 секунд відпочиваєш", - говорить британка.

Раз на місяць Белінда приймає у себе вдома косметолога. Спеціаліст робить їй масаж обличчя, спини і голови, а також використовує спеціальні пахощі, які допомагають впоратися зі стресом.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 58-річна мешканка Одеси Світлана Гасс, яка завоювала титул "Супербабуся" на конкурсі Mrs Grandma Globe в Болгарії і стала переможницею на міжнародному конкурсі краси Ms. Transcontinental Classic в США, розповіла про секрети своєї молодості.

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Місце
Великобританія
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