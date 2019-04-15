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Британка зробила з себе "живу секс-ляльку" за допомогою пластики: гарячі фото

1.2тЧитати матеріал російською

Жителька Солфорда (Великобританія) Сінді Мур перетворила себе на секс-ляльку за допомогою пластичних операцій.

Як повідомляє Daily Star, дівчина збільшила груди, губи і сідниці і тепер повністю задоволена результатом. Адже вона зуміла домогтися ефекту живої ляльки для дорослих. Зазначимо: сама Мур зізналася, що їй завжди подобалися Джессіка Реббіт і Памела Андерсон, і вона хотіла бути схожою на них.

"Цей надмірно сексуальний вигляд, я вважаю його привабливим, досконалим і потужним", — процитувало дівчину видання.

Сінді Мур

Сінді Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Сінді Мур

Сінді Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

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Єдине на що тепер скаржиться Мур — на невлаштоване особисте життя.

"Чоловіки сприймають мене просто як сексуальний об'єкт", — сказала дівчина.

Сінді Мур

Сінді Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Сінді Мур

Сінді Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Сінді Мур

Сінді Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Сінді Мур

Сінді Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Сінді Мур

Сінді Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Зазначимо, що на своє перетворення Сінді витратила близько 10 000 фунтів стерлінгів.

Сінді Мур

Сінді Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Сінді Мур

Сінді Мур

Фото: instagram/iamdiamonddoll

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сінді Мур розповіла, що до рішення змінити себе за допомогою пластики вона прийшла після розставання зі своїм коханим.

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