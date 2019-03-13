Британка хотіла сексуальні груди, а отримала "шкарпетки з м'ячами": шокуючі фото

Любителька пластичних операцій, 32-річна Христина після однієї з процедур отримала обвислі груди.

Як повідомляє The Daily Mail, вона зробила соски у вигляді сердечок, але в підсумку залишилася незадоволена результатом. Її історія з'явилася в епізоді реаліті-шоу E!

Британка з дитинства була незадоволена своєю зовнішністю. Вперше вона задумалася про пластичну операцію, коли художник намалював на неї карикатуру з величезними губами і грудьми. У результаті Христині захотілося мати "жіночу гордість" у формі баскетбольного м'яча.

"Мої груди стали схожі на тенісні м'ячі, що висять в шкарпетках і розгойдуються, як маятники", – поскаржилася вона.

Перше збільшення грудей вона зробила в 17 років. Імпланти виявилися неякісними, в результаті чого її бюст деформувався. Жінка зробила ринопластику, підтяжку обличчя, змінила форму щік, губ і навіть зробила операцію на піхві.

На грудях вона зробила чотири операції, але так і залишилася незадоволеною, адже вона не виглядала, як на карикатурі. А соски в формі сердечок британка назвала "аксесуаром".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно російська співачка частково втратила слух у гонитві за красою, зробивши невдалу пластичну операцію.

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