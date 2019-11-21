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21 листопада • оновлено в 19:39
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Брежнєва дуже схудла та вразила шанувальників фігурою

1.3т
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Відома співачка Віра Брежнєва здивувала шанувальників дуже худою фігурою, за якою вона ретельно стежить.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала серію фотографій з відпочинку, де позувала перед камерами на тлі заходу в купальнику, який підкреслив струнке тіло.

"Фіолетові сутінки. Такі фото з моря допомагають мені терпляче проживати листопад у зовсім іншому кліматі й чекати завтра. А завтра новий трек", – підписала вона під фото.

Віра Брежнєва на пляжі

Віра Брежнєва на пляжі

instagram / ververa

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Шанувальники були вражені фігурою Брежнєвої. Багато хто з них був у захваті від яскравого купальнику та стрункості співачки, порівнявши її з моделлю. Проте деякі прийшли до висновку, що зірка все ж дуже схудла, що зістарило обличчя.

Схудла Віра Брежнєва

Схудла Віра Брежнєва

instagram / ververa

"Роки беруть своє", "Старість не радість", "Головне, вчасно втягнути животик", "Ох і фото гарячі у вас. Прямо, як модель, фігурка", "Якісь невдалі фотки! На сцені така грандіозна фігурка, ніжки... а тут не те", "Як смішно живіт втягує", "Ось у всіх худих осіб коліна страшні", "Коник", – відреагували в мережі.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

instagram / ververa

Віра Брежнєва - струнка фігура

Віра Брежнєва - струнка фігура

instagram / ververa

Худа Віра Брежнєва в купальнику на пляжі - фото

Худа Віра Брежнєва в купальнику на пляжі - фото

instagram / ververa

Брежнєва дуже схудла та вразила шанувальників фігурою
Брежнєва дуже схудла та вразила шанувальників фігурою
Брежнєва дуже схудла та вразила шанувальників фігурою
Брежнєва дуже схудла та вразила шанувальників фігурою
Брежнєва дуже схудла та вразила шанувальників фігурою
Брежнєва дуже схудла та вразила шанувальників фігурою

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Брежнєва зізнавалася, що відчувала себе в дитинстві "гидким каченям", проте з віком позбулася комплексів.

Зірка брала участь у марафоні "Можу Без Сахара" та була його обличчям. Після цього Брежнєва показала знімок, на якому фанати помітили, що вона занадто схудла.

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Автор
Дмитро Гриневич
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