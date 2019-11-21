Брежнєва дуже схудла та вразила шанувальників фігурою

Відома співачка Віра Брежнєва здивувала шанувальників дуже худою фігурою, за якою вона ретельно стежить.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала серію фотографій з відпочинку, де позувала перед камерами на тлі заходу в купальнику, який підкреслив струнке тіло.

"Фіолетові сутінки. Такі фото з моря допомагають мені терпляче проживати листопад у зовсім іншому кліматі й чекати завтра. А завтра новий трек", – підписала вона під фото.

Віра Брежнєва на пляжі instagram / ververa

Шанувальники були вражені фігурою Брежнєвої. Багато хто з них був у захваті від яскравого купальнику та стрункості співачки, порівнявши її з моделлю. Проте деякі прийшли до висновку, що зірка все ж дуже схудла, що зістарило обличчя.

Схудла Віра Брежнєва instagram / ververa

"Роки беруть своє", "Старість не радість", "Головне, вчасно втягнути животик", "Ох і фото гарячі у вас. Прямо, як модель, фігурка", "Якісь невдалі фотки! На сцені така грандіозна фігурка, ніжки... а тут не те", "Як смішно живіт втягує", "Ось у всіх худих осіб коліна страшні", "Коник", – відреагували в мережі.

Віра Брежнєва instagram / ververa

Віра Брежнєва - струнка фігура instagram / ververa

Худа Віра Брежнєва в купальнику на пляжі - фото instagram / ververa

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Брежнєва зізнавалася, що відчувала себе в дитинстві "гидким каченям", проте з віком позбулася комплексів.

Зірка брала участь у марафоні "Можу Без Сахара" та була його обличчям. Після цього Брежнєва показала знімок, на якому фанати помітили, що вона занадто схудла.

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