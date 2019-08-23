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"Божественна жінка!" Бабкіна показала струнку фігуру після пологів

1.2т Читати матеріал російською

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка нещодавно народила третю дитину, продемонструвала струнку фігуру і тим самим захопила шанувальників.

Знімок вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Божественна жінка!" Бабкіна показала струнку фігуру після пологів
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"Здається, вже повернулася в форму", "Божественна жінка", "Ніжки відпад", "Ви чарівні", "Богиня", "Ви дивовижно прекрасні", "Яка красуня! І хіба скажеш, що народила вже трьох дітей", - пишуть в мережі.

"Божественна жінка!" Бабкіна показала струнку фігуру після пологів
"Божественна жінка!" Бабкіна показала струнку фігуру після пологів
"Божественна жінка!" Бабкіна показала струнку фігуру після пологів
"Божественна жінка!" Бабкіна показала струнку фігуру після пологів

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіна. Артист з дружиною знялися у відвертій фотосесії.

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Особа
Сергій Бабкін
Місце
Україна
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