"Божественна жінка!" Бабкіна показала струнку фігуру після пологів

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка нещодавно народила третю дитину, продемонструвала струнку фігуру і тим самим захопила шанувальників.

Знімок вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Здається, вже повернулася в форму", "Божественна жінка", "Ніжки відпад", "Ви чарівні", "Богиня", "Ви дивовижно прекрасні", "Яка красуня! І хіба скажеш, що народила вже трьох дітей", - пишуть в мережі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіна. Артист з дружиною знялися у відвертій фотосесії.

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