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"Богині!" Актриси "Кварталу" підкорили мережу сексуальними фігурами без білизни

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Учасниці гумористичного проекту "Жіночий квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія і Марта Адамчук підкорили шанувальників в мережі пікантними фото.

Актриси похвалилися спокусливими, підтягнутими тілами у відвертих образах. Фото Віри і Марти опубліковані в Instagram.

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Дівчата позували у вбраннях, які оголювали їхни спини і інші частини тіла. На знімках видно, що під одягом у обох немає білизни, завдяки чому зображення здобули додаткову пікантність.

Шанувальники Кекелії і Адамчук розхвалили зірок за спокусливі образи. У коментарях під фото дівчат назвали "богинями".

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"Не можу вами намилуватися! Дуже красиві, просто богині!" – написали фанати.

"Богині!" Актриси "Кварталу" підкорили мережу сексуальними фігурами без білизни
"Богині!" Актриси "Кварталу" підкорили мережу сексуальними фігурами без білизни
"Богині!" Актриси "Кварталу" підкорили мережу сексуальними фігурами без білизни
"Богині!" Актриси "Кварталу" підкорили мережу сексуальними фігурами без білизни

Як повідомляв OBOZREVATEL, актрисі проекту "Жіночий квартал" Аліні Гордієнко зробили пропозицію руки і серця під час шоу "Ліга сміху" в Одесі.

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Особи
студія "95 квартал" березня Адамчук
Тег
95 Квартал
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