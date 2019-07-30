"Богині!" Актриси "Кварталу" підкорили мережу сексуальними фігурами без білизни

Учасниці гумористичного проекту "Жіночий квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія і Марта Адамчук підкорили шанувальників в мережі пікантними фото.

Актриси похвалилися спокусливими, підтягнутими тілами у відвертих образах. Фото Віри і Марти опубліковані в Instagram.

Дівчата позували у вбраннях, які оголювали їхни спини і інші частини тіла. На знімках видно, що під одягом у обох немає білизни, завдяки чому зображення здобули додаткову пікантність.

Шанувальники Кекелії і Адамчук розхвалили зірок за спокусливі образи. У коментарях під фото дівчат назвали "богинями".

"Не можу вами намилуватися! Дуже красиві, просто богині!" – написали фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актрисі проекту "Жіночий квартал" Аліні Гордієнко зробили пропозицію руки і серця під час шоу "Ліга сміху" в Одесі.

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