Бодіпозитивний дід потрапив на пляжне відео моделі і став мемом

Модель із Австралії Христина Мендонка поділилася відео з пляжної фотосесії, яке зіпсував відпочивальник. Воно побило всі рекорди популярності в її акаунті, а бодіпозитивний дід став мемом.

Так, ролик Христина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в червоному купальнику на березі моря. В цей час в кадрі раптово з'явився повний літній чоловік, який привернув до себе увагу широкою посмішкою (відео дивіться нижче).

Зазначимо, що всього за декілька днів ролик зібрав 1,7 мільйона переглядів. Він настільки сподобався користувачам мережі, що незабаром із Instagram моделі він перекочував у Twitter. Там відео подивилися вже 13 мільйонів чоловік.

Також люди стали писати, що справжня модель на кадрах бродить на другому плані.

I can not even focus on the model because some girl in a red bikini is taking up all the camera