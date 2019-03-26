Бодіпозитивний дід потрапив на пляжне відео моделі і став мемом

Модель із Австралії Христина Мендонка поділилася відео з пляжної фотосесії, яке зіпсував відпочивальник. Воно побило всі рекорди популярності в її акаунті, а бодіпозитивний дід став мемом.

Так, ролик Христина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в червоному купальнику на березі моря. В цей час в кадрі раптово з'явився повний літній чоловік, який привернув до себе увагу широкою посмішкою (відео дивіться нижче).

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Зазначимо, що всього за декілька днів ролик зібрав 1,7 мільйона переглядів. Він настільки сподобався користувачам мережі, що незабаром із Instagram моделі він перекочував у Twitter. Там відео подивилися вже 13 мільйонів чоловік.

Також люди стали писати, що справжня модель на кадрах бродить на другому плані.

What a sexy man behind her - EagleFox. (@Winnyfernando) 22 березня 2019 р

I can not even focus on the model because some girl in a red bikini is taking up all the camera - Xanos (@ D3N9_) 25 березня 2019 р

Крім того, найкреативніші користувачі мережі почали порівнювати чоловіка з іншими героями пляжних історій і робити меми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський фермер Трейсі Фріц пожартував над донькою Наташею Строуп, спародіювавши її фотографії з медового місяця.

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