Бодіпозитивний дід потрапив на пляжне відео моделі і став мемом

Модель із Австралії Христина Мендонка поділилася відео з пляжної фотосесії, яке зіпсував відпочивальник. Воно побило всі рекорди популярності в її акаунті, а бодіпозитивний дід став мемом.
Так, ролик Христина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в червоному купальнику на березі моря. В цей час в кадрі раптово з'явився повний літній чоловік, який привернув до себе увагу широкою посмішкою (відео дивіться нижче).
This is how I look when I come out of the shower :) 🙃
Зазначимо, що всього за декілька днів ролик зібрав 1,7 мільйона переглядів. Він настільки сподобався користувачам мережі, що незабаром із Instagram моделі він перекочував у Twitter. Там відео подивилися вже 13 мільйонів чоловік.
Також люди стали писати, що справжня модель на кадрах бродить на другому плані.
What a sexy man behind her- EagleFox. (@Winnyfernando) 22 березня 2019 р
I can not even focus on the model because some girl in a red bikini is taking up all the camera- Xanos (@ D3N9_) 25 березня 2019 р
Крім того, найкреативніші користувачі мережі почали порівнювати чоловіка з іншими героями пляжних історій і робити меми.
24 березня 2019 р
Same energy lol pic.twitter.com/rgA9cdq9a5- NRG_ILLUSTRATIONS (@eNRGy_DOODLES) 24 березня 2019 р
23 березня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський фермер Трейсі Фріц пожартував над донькою Наташею Строуп, спародіювавши її фотографії з медового місяця.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал