Чи можлива любов до себе, якщо ти XL

Новий тренд бодіпозітіва підірвав інтернет. Хоч куди глянь, дівчата в тілі захищають свої права і розповідають, як це круто багато є і залишатиметься в такому пухкому і м'якому тілі. Деякі йдуть далі і стають феміністками. Але це до першого нормального чоловіка, який їм зустрінеться.

Ну, що ж зараз стрункою фігурою нікого не здивуєш і чому б не стати відомою за рахунок того, що багато їси і кричиш на кожному розі, що це круто.

Як сказав, один чоловік на Фейсбуці, коментуючи мій пост, що "бути товстою бездуховно".

Погодилися б ви з ним?

Зовнішня краса - це відображення внутрішнього стану людини. І якщо є зайві кг – значить є проблеми в голові.

Аскези і голодування дуже швидко призводять тіло і мозок в порядок.

Ну так, звичайно, набагато простіше їсти все підряд, ні в чому собі не відмовляти і прикриватися бодіпозітівом, який є панциром від зовнішнього світу.

І відкидати той факт, що зайва вага – це серйозна загроза здоров'ю:

слабкість

задишка

Хвороби серцево-судинної системи

Цукровий діабет

Артрити, артрози

камені

Протрузії і грижі внутрішніх органів

Поганий сон

Відсутність статевого потягу

безпліддя

закомплексованість

Вид на кілька років старша за свого справжнього віку (це я вважаю взагалі величезний плюс особливо для жінки)

Всі внутрішні органи працюють на знос

А ми захоплюємося своїми пишними формами і розповідаємо, як же ми себе любимо.

Ну і тепер у мене питання ??? Де тут ЛЮБОВ ДО СЕБЕ ???