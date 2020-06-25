Блогерка з Києва вразила облличчям після пластики: величезні вилиці налякали мережу

Українська блогерка, учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" Настя Покрищук вразила користувачів мережі обличчя після пластичних операцій.

Дівчина неприродно збільшила собі вилиці і губи. Її фоловери в Instagram відзначили, що зміни на її обличчі їх лякають. OBOZREVATEL вирішив розповісти, хто така Анастасія Покрищук і показати, як вона виглядала до пластики.

30-річна блогерка Настя Покрищук на прізвисько "Красуня" проходила кастинг на участь у програмі "Від пацанки до панянки". Тоді її яскрава зовнішність не залишила байдужими глядачів, але педагоги проекту не повірили в її щирість – мовляв, Настя прийшла на реаліті тільки заради піару. Дівчина і не приховувала, що хотіла таким чином привернути до себе увагу.

Покрищук до і після пластики Instagram Насті Покрищук

Дівчина народилася і виросла в Києві, працювала продавцем. Після того, як засвітилася на ТБ, вона почала займатися блогінгом. Наразі за її сторінкою стежать понад 150 тисяч осіб.

Про зміни в зовнішності Настя задумалася в 26 років. В юності вона вважала себе "виродком" і дуже комплексувала з приводу своєї зовнішності.

Покрищук до і після пластики Instagram Насті Покрищук

"Я дивилася на себе в дзеркало і зрозуміла, що я – потвора. Працювала продавцем, нічого не їла, збирала гроші на збільшення губ. Як тільки накопичила, відразу побігла до косметолога. Просто обожнюю колоти морду", – розповідала дівчина в інтерв'ю виданню KP. UA.

Також вона поділилася подробицями про те, як їй вдалося настільки істотно збільшити вилиці і губи.

Покрищук до і після пластики Instagram Насті Покрищук

"Скули збільшуються поступово. Це ж не імпланти, а гель. Відразу такий об'єм не зробиш. Точно ж ситуація і з губами. До того ж тільки один укол коштує сто євро. А за один раз губи особливо не збільшаться", – пояснила Покрищук і додала, що також мріє про збільшення грудей, але поки не має на це коштів.

Багато користувачів мережі відзначили, що їх лякає зовнішність дівчини.

Блогерка з Києва вразила облличчям після пластики: величезні вилиці налякали мережу

Блогерка з Києва вразила облличчям після пластики: величезні вилиці налякали мережу

Блогерка з Києва вразила облличчям після пластики: величезні вилиці налякали мережу

Блогерка з Києва вразила облличчям після пластики: величезні вилиці налякали мережу

Як дівчина виглядає зараз

Блогерка після перших операцій Instagram Насті Покрищук

Блогерка після перших операцій Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Блогерша після перших операцій Instagram Насті Покрищук

Покрищук після пластики Instagram Насті Покрищук

Як Покрищук виглядала до пластики

Покрищук в дитинстві Instagram Насті Покрищук

Покрищук до пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук до пластики Instagram Насті Покрищук

Покрищук до пластики Instagram Насті Покрищук

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка Швеції Тесса Техас наважилася на безліч пластичних операцій, щоб її обличчя виглядало, як маска в Snapchat, однак результат швидше налякав мережу.