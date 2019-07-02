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Блогерка раптово облисіла в прямому ефірі: відео стало вірусним

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18-річна американська блогерка Лорейн Блейк у гонитві за цікавим кольором волосся залишилася лисою в прямому ефірі.

Відповідне відео стало вірусним у мережі і набрало більше 5,5 млн переглядів (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Лорейн любила експериментувати. Судячи зі знімків у її Instagram, дівчина була вже всіх кольорів веселки: рожевою, блакитною, синьою, помаранчевою, жовтою та інше. Також вона носила дреди, середню довжину і навіть екстремально коротке волосся.

Лорейн до і після

Лорейн до і після

Instagram @ lorijfaith

В ефірі блогерка нанесла на голову засіб, що мав прибрати колір. Поки дівчина намагалася розподілити рідину по всій довжині, на гребінці почали залишатися величезні шматки волосся. Блейк була в такому шоці, що спочатку не розуміла, що відбувається, і завмерла з відкритим ротом, поки стурбовані фоловери строчили в коментарях: "О госпаді", "Ні", "Зупинися".

Шок - волосся залишилося на гребінці

Шок - волосся залишилося на гребінці

Кадр із відео

Залишки в результаті довелося збрити. Тепер Лорейн ходить лисою, але не впадає у відчай. Дівчина носить різнокольорові перуки або просто підкреслює свою родзинку яскравим макіяжем.

IM FUCKING BALD.

Публікація від LOLA FAITH 🌷 (@lorijfaith)

my TIDDIE did: 🥵

Публікація від LOLA FAITH 🌷 (@lorijfaith)

WAIT FOR IT

Публікація від LOLA FAITH 🌷 (@lorijfaith)

Лорейн без волосся

Лорейн без волосся

Instagram @ lorijfaith

Лорейн - жовта

Лорейн - жовта

Instagram @ lorijfaith

Лорейн із середньою довжиною

Лорейн із середньою довжиною

Instagram @ lorijfaith

Лорейн синя

Лорейн синя

Instagram @ lorijfaith

Після гоління

Після гоління

Instagram @ lorijfaith

Результат шокував Лорейн

Результат шокував Лорейн

Instagram @ lorijfaith

Лорейн червона

Лорейн червона

Instagram @ lorijfaith

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Олена Демидова в гонитві за красою частково втратила слух, зробивши невдалу пластичну операцію.

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Місце
СШАНью Йорк
Тег
Краса
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