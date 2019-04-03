Близнючка Маркл засвітила пишні форми: гарячі фото

Модель plus-size Еріка Лорен з Лос-Анджелеса, яку називають "близнючкою" герцогині Сассекської Меган Маркл через зовнішню схожість, порадувала шанувальників пікантними знімками.

Вона знімалася в гарячих фотосесіях в спідній білизні, коли на території Європи було холодно, зате в Штатах можна було насолоджуватися теплом і сонцем.

Лорен демонструє свою фігуру такою, яка вона є, і не соромиться цього, доводячи, що жіноче тіло може бути красивим, маючи будь-який розмір.

Новини Модель набрала вагу та прославилася

На одному з останніх опублікованих нею знімків у весільній сукні модель виглядає дуже схожою на Меган Маркл. Вона відверто виставила ногу з підв'язкою, що зробило фотографію пікантною.

instagram @ theericalauren

Пропонуємо ознайомитися з іншими гарячими фотографіями "копії" Маркл, які вона опублікувала останнім часом. Варто відзначити, що за її каналом в Instagram стежать 257 тисяч осіб.

instagram @ theericalauren

instagram @ theericalauren

instagram @ theericalauren

instagram @ theericalauren

instagram @ theericalauren

instagram @ theericalauren

instagram @ theericalauren

instagram @ theericalauren

instagram @ theericalauren

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еріка Лорен стала дуже популярною влітку 2018 року, коли в мережі помітили неймовірну схожість у зовнішності з Меган Маркл.

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