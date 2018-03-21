Блиснула целюлітом: Ешлі Грем спантеличила фанів знімком без ретуші

Пишнотіла супермодель категорії "plus size" Ешлі Грем, яка нещодавно знялася у пікантнійфотосесії, поділилася сміливим фото в купальнику, де зірка мережі зображена без ретуші.

Смілива фотографія 30-річної американки була зроблена на пляжі. Модель позує в стильному купальнику, який підкреслює її апетитні частини тіла. Знімок Грем опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

За допомогою фото дівчина явно хотіла продемонструвати, що не соромиться своїх зайвих кілограмів. На знімку чітко видно целюліт, а також складки на тілі.

Ешлі Грем Instagram @theashleygraham

Багато шанувальників Ешлі Грем відзначили, що моделі явно коштувало б зайнятися своїм тілом, однак, незважаючи на це, знімок високо оцінили більшість її фанатів, поставивши під ним майже 440 тисяч лайків.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше модель Ешлі Грем вразила фанатів відвертим танцем з матір'ю , з якою демонструвала досить провокаційні руху на камеру.