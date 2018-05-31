"Блискучі сідниці": користувачі Instagram заснували незвичайний тренд

У мережі знайшов високу популярність новий незвичайний тренд: дівчата обмазують свої "п'яті точки" глітером - різнокольоровими блискітками і викладають свої фото під хештегом #glitterbooty.

Дослівно назва "нової фішки" перекладається як "блискуча попа". Крім гліттера, дівчата з усього світу прикрашають свої тіла стразами, різними фарбами та іншими засобами. Головне - щоб було побільше блиску. Своїми знімками вони діляться в Instagram.

OBOZREVATEL пропонує добірку фото нового тренду.

Публікація від THE GYPSY SHRINE (@thegypsyshrine) 9 Май 2018 у 1:27 PDT

У тренда Glitter booty є досить довга історія, яка починається з компанії The Gypsy Shrine - магазину декоративних блискіток і каменів. На своїй сторінці соціально мережі представники бренду розповіли, що на початку 2018 роки дівчина на ім'я Софія Морено прикрасила своє тіло гліттером від The ​​Gypsy Shrine і стала однією з найяскравіших гостей фестивалю Sahara Desert. У рішення Софії було пояснення: для фестивалю вона вбралася русалкою.

Публікація від Tess Kathryn (@_tesskathryn_) 26 Май 2018 о 1:48 PDT

Публікація від JFR.se (@jfrse) 14 Май 2018 о 12:35 PDT

Фотографія набрала кілька тисяч лайків в Instagram і стала першою в низці тренду #glitterbooty. Багато блогерів заснували своєрідний "блискучий" флешмоб, завдяки чому компанія істотно підвищила свій прибуток.

Публікація від THE GYPSY SHRINE (@thegypsyshrine) 23 Май 2018 у 1:01 PDT

Публікація від ✨GLITTED✨ (@glitted_) 24 Май 2018 о 4:30 PDT

Публікація від THE GYPSY SHRINE (@thegypsyshrine) 10 Кві 2018 о 1:12 PDT

В кінці травня-2018 в соціальних мережах можна знайти вже більше двох тисяч публікацій, розміщених під відповідним хештегом.

Публікація від Thrillseeker Hydration Packs (@thrillseekerofficial) 28 Май 2018 о 12:45 PDT

Публікація від Sophia Moreno (@ sophiamoreno7) 17 Май 2018 о 9:21 PDT

Публікація від THE GYPSY SHRINE (@thegypsyshrine) 21 Май 2018 о 1:24 PDT

Публікація від ✨GLITTED✨ (@glitted_) 4 Сен 2017 в 7:21 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, канадський блогер Тейлор (Teyloк К) стала засновницею нового незвичайного тренду в макіяжі на весняно-літній сезон 2018 року, який перетворює брови в "квітучий сад".