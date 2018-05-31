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"Блискучі сідниці": користувачі Instagram заснували незвичайний тренд

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У мережі знайшов високу популярність новий незвичайний тренд: дівчата обмазують свої "п'яті точки" глітером - різнокольоровими блискітками і викладають свої фото під хештегом #glitterbooty.

Дослівно назва "нової фішки" перекладається як "блискуча попа". Крім гліттера, дівчата з усього світу прикрашають свої тіла стразами, різними фарбами та іншими засобами. Головне - щоб було побільше блиску. Своїми знімками вони діляться в Instagram.

OBOZREVATEL пропонує добірку фото нового тренду.

У тренда Glitter booty є досить довга історія, яка починається з компанії The Gypsy Shrine - магазину декоративних блискіток і каменів. На своїй сторінці соціально мережі представники бренду розповіли, що на початку 2018 роки дівчина на ім'я Софія Морено прикрасила своє тіло гліттером від The ​​Gypsy Shrine і стала однією з найяскравіших гостей фестивалю Sahara Desert. У рішення Софії було пояснення: для фестивалю вона вбралася русалкою.

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Публікація від JFR.se (@jfrse)

Фотографія набрала кілька тисяч лайків в Instagram і стала першою в низці тренду #glitterbooty. Багато блогерів заснували своєрідний "блискучий" флешмоб, завдяки чому компанія істотно підвищила свій прибуток.

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В кінці травня-2018 в соціальних мережах можна знайти вже більше двох тисяч публікацій, розміщених під відповідним хештегом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, канадський блогер Тейлор (Teyloк К) стала засновницею нового незвичайного тренду в макіяжі на весняно-літній сезон 2018 року, який перетворює брови в "квітучий сад".

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