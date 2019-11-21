50-річна російська зірка завела фанатів знімком без одягу

Російська телеведуча й актриса Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку.

Так, зірка показала в своєму Instagram шанувальникам фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся.

"Намазала щоки кремом і пішла за Сьомою до школи. Вся обледеніла. Так, вже не травень місяць. Завжди кажу про те, що не можна перед виходом крем наносити, а сама облажалася", – підписала вона.

Шанувальники були в захваті від спокусливого кадру зірки, на якому вона виглядає молодо й свіжо.

"Евеліна, виглядаєш супер", "Ви незвичайна", "Гарне фото", "Бомба", "Красуня", "Ви просто шикарна дівчина", – відреагували користувачі.

Інші спокусливі кадри з Бледанс в купальнику

Бледанс біля водоспаду instagram / bledans

Бледанс на відпочинку instagram / bledans

Бледанс - спокусливий кадр instagram / bledans

Бледанс - фото instagram / bledans

Бледанс показала розкішну фігуру instagram / bledans

Бледанс на відпочинку в купальнику instagram / bledans

Бледанс в купальнику - фото біля водоспаду instagram / bledans

Бледанс в купальнику на морі instagram / bledans

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бледанс несподівано розповіла, що їй складно спілкуватися з українськими артистами через різні політичні погляди.

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