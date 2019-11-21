50-річна російська зірка завела фанатів знімком без одягу

Російська телеведуча й актриса Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку.
Так, зірка показала в своєму Instagram шанувальникам фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся.
"Намазала щоки кремом і пішла за Сьомою до школи. Вся обледеніла. Так, вже не травень місяць. Завжди кажу про те, що не можна перед виходом крем наносити, а сама облажалася", – підписала вона.
Шанувальники були в захваті від спокусливого кадру зірки, на якому вона виглядає молодо й свіжо.
"Евеліна, виглядаєш супер", "Ви незвичайна", "Гарне фото", "Бомба", "Красуня", "Ви просто шикарна дівчина", – відреагували користувачі.
Інші спокусливі кадри з Бледанс в купальнику
Бледанс біля водоспаду
instagram / bledans
Бледанс на відпочинку
instagram / bledans
Бледанс - спокусливий кадр
instagram / bledans
Бледанс - фото
instagram / bledans
Бледанс показала розкішну фігуру
instagram / bledans
Бледанс на відпочинку в купальнику
instagram / bledans
Бледанс в купальнику - фото біля водоспаду
instagram / bledans
Бледанс в купальнику на морі
instagram / bledans
Узбережжя у @rixospremiumsaadiyat дивно красиво. Дрібний пісочок і смарагдово-блакитна вода 💦. Вона в цій частині Перської затоки настільки тепла, що можна ніжитися в ній годинами. Тут у океану такий рідкісний колір, що я б навіть порівняла купання тут з Мальдивами. Пориньте разом зі мною в цей блаженство! Що може бути прекрасніше пестить похитування в солоній океанській воді ?! Нічим це не замінити для мене народженої у моря-в дитинстві ми могли сиділи а ньому до синіх губ. Мамочка мені кричала - "Еля, виходь, у тебе вже губи сині !!!" Іноді вже зуби цокотіли від холоду, а вилазити все не хотілося. У моєму рідному Чорному морі, на жаль, рідко буває така тепла вода, але я звичайно люблю його з за цього не менше ... Є тут у мене ще морські дівчата ??? #rixossaadiyatisland #rixospremiumsaadiyat #rixosmoments # персідскійзалів # ОАЕ # оае2019 # емірати #emirates
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бледанс несподівано розповіла, що їй складно спілкуватися з українськими артистами через різні політичні погляди.
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