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21 листопада • оновлено в 18:11
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50-річна російська зірка завела фанатів знімком без одягу

3.3т
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Російська телеведуча й актриса Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку.

Так, зірка показала в своєму Instagram шанувальникам фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся.

"Намазала щоки кремом і пішла за Сьомою до школи. Вся обледеніла. Так, вже не травень місяць. Завжди кажу про те, що не можна перед виходом крем наносити, а сама облажалася", – підписала вона.

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Шанувальники були в захваті від спокусливого кадру зірки, на якому вона виглядає молодо й свіжо.

"Евеліна, виглядаєш супер", "Ви незвичайна", "Гарне фото", "Бомба", "Красуня", "Ви просто шикарна дівчина", – відреагували користувачі.

50-річна російська зірка завела фанатів знімком без одягу
50-річна російська зірка завела фанатів знімком без одягу
50-річна російська зірка завела фанатів знімком без одягу

Інші спокусливі кадри з Бледанс в купальнику

Бледанс біля водоспаду

Бледанс біля водоспаду

instagram / bledans

Бледанс на відпочинку

Бледанс на відпочинку

instagram / bledans

Бледанс - спокусливий кадр

Бледанс - спокусливий кадр

instagram / bledans

Бледанс - фото

Бледанс - фото

instagram / bledans

Бледанс показала розкішну фігуру

Бледанс показала розкішну фігуру

instagram / bledans

Бледанс на відпочинку в купальнику

Бледанс на відпочинку в купальнику

instagram / bledans

Бледанс в купальнику - фото біля водоспаду

Бледанс в купальнику - фото біля водоспаду

instagram / bledans

Бледанс в купальнику на морі

Бледанс в купальнику на морі

instagram / bledans

Узбережжя у @rixospremiumsaadiyat дивно красиво. Дрібний пісочок і смарагдово-блакитна вода 💦. Вона в цій частині Перської затоки настільки тепла, що можна ніжитися в ній годинами. Тут у океану такий рідкісний колір, що я б навіть порівняла купання тут з Мальдивами. Пориньте разом зі мною в цей блаженство! Що може бути прекрасніше пестить похитування в солоній океанській воді ?! Нічим це не замінити для мене народженої у моря-в дитинстві ми могли сиділи а ньому до синіх губ. Мамочка мені кричала - "Еля, виходь, у тебе вже губи сині !!!" Іноді вже зуби цокотіли від холоду, а вилазити все не хотілося. У моєму рідному Чорному морі, на жаль, рідко буває така тепла вода, але я звичайно люблю його з за цього не менше ... Є тут у мене ще морські дівчата ??? #rixossaadiyatisland #rixospremiumsaadiyat #rixosmoments # персідскійзалів # ОАЕ # оае2019 # емірати #emirates

Публікація від Евеліна Бледанс (@bledans)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бледанс несподівано розповіла, що їй складно спілкуватися з українськими артистами через різні політичні погляди.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Евеліна Бледанс
Теги
Краса шоу-бизнес фотографии фотосессія
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Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бляданс- обычная ватная кошелка.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Джонсон Саймон Ф., выглядит как украинская проститутка 18-ти лет ...
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