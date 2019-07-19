"Більше пляжу!" Кайлі Дженнер блиснула розкішною фігурою та викликала ажіотаж

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер порадувала шанувальників серією відвертих знімків.

Вона опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши розкішне тіло в яскравому купальнику.

"Більше пляжу, менше турбот", – підписала зірка, викликавши ажіотаж. адже під її фото поставили позначку "подобається" більше 3 млн користувачів.

Дженнер показала фото в купальнику instagram / kyliejenner /

Крім шикарних форм і яскравого купальнику Дженнер також продемонструвала незвичайний манікюр.

Пупок Кайлі Дженнер instagram / kyliejenner /

Кайлі в яскравому комбінезоні instagram / kyliejenner /

Кайлі у відвертій позі instagram / kyliejenner /

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Кайлі Дженнер розповіла, як їй вдалося схуднути після пологів і зберегти сексуальне тіло. Вона просто виключила з раціону деякі шкідливі продукти.

Супермодель любить експерименти з зовнішністю і часто пробує новий колір волосся. Нещодавно вона позувала в різнокольорових перуках. Також вона позувала абсолютно голою.

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