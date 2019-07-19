"Більше пляжу!" Кайлі Дженнер блиснула розкішною фігурою та викликала ажіотаж

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер порадувала шанувальників серією відвертих знімків.
Вона опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши розкішне тіло в яскравому купальнику.
"Більше пляжу, менше турбот", – підписала зірка, викликавши ажіотаж. адже під її фото поставили позначку "подобається" більше 3 млн користувачів.
Дженнер показала фото в купальнику
instagram / kyliejenner /
Крім шикарних форм і яскравого купальнику Дженнер також продемонструвала незвичайний манікюр.
Пупок Кайлі Дженнер
instagram / kyliejenner /
Кайлі в яскравому комбінезоні
instagram / kyliejenner /
Кайлі у відвертій позі
instagram / kyliejenner /
Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Кайлі Дженнер розповіла, як їй вдалося схуднути після пологів і зберегти сексуальне тіло. Вона просто виключила з раціону деякі шкідливі продукти.
Супермодель любить експерименти з зовнішністю і часто пробує новий колір волосся. Нещодавно вона позувала в різнокольорових перуках. Також вона позувала абсолютно голою.
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