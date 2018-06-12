Безпечна відпустка: експерт озвучила три головних правила

Пора відпусток у самому розпалі, і всі з радістю мріють вже про довгоочікуваний відпочинок. Однак, багато побутових проблем можуть помітно затьмарити очікування.

Відомий український блогер, експерт зі здорового способу життя Ольга Фоміна озвучила 3 ​​прості поради, які допоможуть оптимально спланувати відпустку і отримати від неї максимальну користь для здоров'я. Про це вона написала в блозі, опублікованому на OBOZREVATEL.

Безпечна засмага

Перше правило вдалої відпустки, за словами Фоміної, стосується перебування на сонці.

"Всі знають про шкоду сонця, особливо з 12:00 до 15:00. І тим не менше, кількість відпочиваючих на пляжі в цей час, і навіть з маленькими дітьми, показує, що не всі усвідомлюють проблему. Любіть себе, користуйтеся сонцезахисним кремом, засмагайте тільки в безпечний час, не женіться за бронзовою засмагою. Вже краще бути блідим, але здоровим, ніж смаглявим, але хворим , - зазначила Ольга.

Безпечне купання

Що стосується купання, експерт радить обирати спеціально обладнані пляжі. На них велика ймовірність, що берег буде пологим і прибраним, а вода більш-менш відповідатиме стандартам чистоти. Душ на пляжі після купання теж зайвим не буде.

Також Фоміна радить купатися через 1,5-2 години після їжі у воді з температурою не нижче 18 градусів і краще з компанією.

"Пірнати в наших широтах я б не рекомендувала нікому (потрапили через слизову водні амеби здатні викликати запалення оболонки мозку, а личинки цікарій спровокувати важко-інфіковані нариви), а ось обмиватися відразу після купання під проточною водою - навпаки. Якщо ви сильно розігрілися краще не стрибайте різко в холодну воду, особливо якщо у вас проблеми з серцем. Ну і звичайно стежте за дітьми у воді", - зазначила фахівець.

Безпечне харчування

А тепер найцікавіше - харчування під час відпустки.

"Я могла б написати цілу книгу, але обмежуся парою порад", - написала Фоміна.

1. Перед вживанням чогось заморського, немитого, або продається прямо на пляжі "бабусею - божою кульбабкою" упевніться в наявності у вас достатньої кількості ліків від отруєння.

2. У спеку пийте більше бутильованої води, краще перевірених торгових марок.

3. Їжте ретельно промиті свіжі фрукти-ягоди.

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