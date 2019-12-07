Головна Новини
7 грудня • оновлено в 12:40
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Беллуччі показала шанувальникам груди і вразила розкішною фігурою

3.2т
Читати матеріал російською

Голлівудська кіноактриса і топ-модель Моніка Беллуччі вразила шанувальників стильною фотосесією.

На своїй сторінці в Instagram 55-річна зірка поділилася знімком, на якому позує в чорному комбінезоні, продемонструвавши пишні груди.

Образ доповнювало масивне кольє на шиї зірки. Беллуччі знялась для модного глянцю L'Officiel Maroc, знову довівши, що після 50 років жінки можуть виглядати молодо і свіжо.

Моніка Беллуччі блиснула пишним бюстом

Моніка Беллуччі блиснула пишним бюстом

instagram / monicabellucciofficiel

Новини
Наомі Кемпбелл блиснула голим тілом у прозорій сукні без білизни

Шанувальники були в захваті від стильної фотосесії Моніки. Вони помітили, що Беллуччі, як завжди, виглядає приголомшливо.

"Обожнюю", "Красуня, кохаю тебе", "Найкрасивіша жінка в світі", "Сексуальна королева", – відреагували фанати.

Моніка Беллуччі на обкладинці L'Officiel Maroc

Моніка Беллуччі на обкладинці L'Officiel Maroc

instagram / monicabellucciofficiel

Моніка Беллуччі в фотосесії для L'Officiel Maroc

Моніка Беллуччі в фотосесії для L'Officiel Maroc

instagram / monicabellucciofficiel

Беллуччі показала шанувальникам груди і вразила розкішною фігурою
Беллуччі показала шанувальникам груди і вразила розкішною фігурою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Беллуччі продемонструвала розкішну фігуру під час кінематографічного вечора в Римі. Шанувальники були стурбовані тим, що актриса дуже постаріла.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Моніка Беллуччі
Теги
фотографии фотосессія Краса шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Секси-бабуля)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги