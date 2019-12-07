Беллуччі показала шанувальникам груди і вразила розкішною фігурою

Голлівудська кіноактриса і топ-модель Моніка Беллуччі вразила шанувальників стильною фотосесією.

На своїй сторінці в Instagram 55-річна зірка поділилася знімком, на якому позує в чорному комбінезоні, продемонструвавши пишні груди.

Образ доповнювало масивне кольє на шиї зірки. Беллуччі знялась для модного глянцю L'Officiel Maroc, знову довівши, що після 50 років жінки можуть виглядати молодо і свіжо.

Моніка Беллуччі блиснула пишним бюстом instagram / monicabellucciofficiel

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Шанувальники були в захваті від стильної фотосесії Моніки. Вони помітили, що Беллуччі, як завжди, виглядає приголомшливо.

"Обожнюю", "Красуня, кохаю тебе", "Найкрасивіша жінка в світі", "Сексуальна королева", – відреагували фанати.

Моніка Беллуччі на обкладинці L'Officiel Maroc instagram / monicabellucciofficiel

Моніка Беллуччі в фотосесії для L'Officiel Maroc instagram / monicabellucciofficiel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Беллуччі продемонструвала розкішну фігуру під час кінематографічного вечора в Римі. Шанувальники були стурбовані тим, що актриса дуже постаріла.

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