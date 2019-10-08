Беллі Хадід - 23: найсексуальніші фото топ-моделі

9 жовтня 23 роки виповнюється американській супермоделі палестинського походження Беллі Хадід. Дівчина вийшла на подіум у юному віці і вже є послом і постійним обличчям модних будинків Dior і Bulgari.

OBOZREVATEL пропонує побачити найвідвертіші фото моделі.

Белла Хадід – народилася 9 жовтня 1996 року в Лос-Анджелесі. Її батько – архітектор, американець палестинського походження Мохаммед Хадід. Він володіє компанією, яка будує готелі Ritz і інші будівлі по всьому світу. Мати Белли, Іоланда Фостер, голландська фотомодель, яка прославилася завдяки телезйомкам у популярному проекті "Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллз".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше обличчям нової рекламної кампанії Victoria's Secret стала модель-трансгендер - 22-річна бразилійка Валентина Сампайо. Це вперше за історію існування бренду.

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