"Барбі з Берліну" вразила гігантськими грудьми: пікантні фото

27-річна мешканка Берліну (Німеччина) Періс Хермс вразила користувачів мережі своєю фанатичною любов'ю до пластики грудей, яка зробила її тіло непропорційним і дивним.

Берлінська "Барбі" встановила три комплекти грудних імплантатів в груди, розмір яких складає більше 8 літрів (розмір грудей - приблизно 16). Дівчина зважилася на такі зміни в зовнішності через цькування в школі, пише The Sun.

Тепер груди Періс Хермс важить понад чотири кілограми, і, незважаючи на важкість, вона відчуває себе цілком щасливою, а її тіло цілком задовольняє. При цьому, вона стала гордою власницею титулу "Найбільші груди Німеччини".

"Коли я прийшла до тями після наркозу, відчула себе найщасливішою. Хоч це і не було моєю метою, приємно мати найбільшими грудьми в Німеччині", - розповіла Хермс.

Періс зізналася, що вважає великі груди дуже жіночними і сексуальними. Вона витратила на зміну зовнішності в цілому більше 50 тис. доларів, а за аккаунтом "Барбі з Берліну" в Instagram в даний час стежать понад 200 тис. підписників.

"Я дуже задоволена своїм тілом зараз - прямо протилежно тому, як я себе відчувала в минулому", - зазначила Хермс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня стюардеса з Німеччини, 29-річна Мартіна Біг, вразила весь світ своїми шокуючими трансформаціями, збільшивши груди до 19 розміру, а також змінивши колір шкіри.