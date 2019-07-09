Астаф'єва завела мережу еротичною фотосесією

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва завела шанувальників еротичними знімками і коротким відео.

На своїй сторінці в Instagram зірка анонсувала вихід кліпу на пісню "Основний інстинкт" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Даша Астаф'єва instagram / da_astafieva

Астаф'єва вирішила залишити інтригу під фото, тому всюди лаконічно підписала: "скоро". Кадри виконано в червоному кольорі, який додає інтимну атмосферу. Сама співачка позувала в спідній білизні, туфлях і прозорих колготках, продемонструвавши апетитні форми.

Даша Астаф'єва в еротичній фотосесії instagram / da_astafieva

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Шанувальники прийшли в захват від нових фото сексуальної зірки. "Бомба", "Сексі", "Смілива", "Як із фільму", – написали користувачі.

Даша Астаф'єва в білизні instagram / da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Астаф'єва спантеличила шанувальників сценічним костюмом, який було виконано в БДСМ-стилі.

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