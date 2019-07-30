Астаф'єва показала розкішну фігуру в еротичній фотосесії: гарячі кадри

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва знялася в еротичній фотосесії.
Відповідні знімки опублікувала в Instagram фотограф Анка Фатєєва, викликавши ажіотаж серед шанувальників артистки.
"Довгоочікувана публікація з Дашею Астаф'євою. Я знаю, ви чекали", – підписала фотограф під знімками.
Даша Астаф'єва
instagram / anka_fateeva
На фотографіях Астаф'єва позувала в спідій білизні та корсеті біля бюста, продемонструвавши розкішну фігуру й пишні груди. Шанувальники співачки вибухнули захопленими відгуками через знімки.
"Чудово", "Дуже гарно", "Приголомшливо", "Це шедевр", "Красиво і зі смаком", "Нереально красиво", "Ідеально", – захопилися користувачі.
Астаф'єва з бюстом
instagram / anka_fateeva
Астаф'єва
instagram / anka_fateeva
силует Астаф'євої
instagram / anka_fateeva
Даша Астаф'єва - вид ззаду
instagram / anka_fateeva
Астаф'єва і бюст
instagram / anka_fateeva
Астаф'єва - поггляд
instagram / anka_fateeva
Астаф'єва показує розкішне тіло
instagram / anka_fateeva
Астаф'єва / бюст
instagram / anka_fateeva
Даша Астаф'єва
instagram / anka_fateeva
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський відверто розповів про те, як йому "обламали" секс із Астаф'євою.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!