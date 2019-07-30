Астаф'єва показала розкішну фігуру в еротичній фотосесії: гарячі кадри

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва знялася в еротичній фотосесії.

Відповідні знімки опублікувала в Instagram фотограф Анка Фатєєва, викликавши ажіотаж серед шанувальників артистки.

"Довгоочікувана публікація з Дашею Астаф'євою. Я знаю, ви чекали", – підписала фотограф під знімками.

Даша Астаф'єва instagram / anka_fateeva

На фотографіях Астаф'єва позувала в спідій білизні та корсеті біля бюста, продемонструвавши розкішну фігуру й пишні груди. Шанувальники співачки вибухнули захопленими відгуками через знімки.

"Чудово", "Дуже гарно", "Приголомшливо", "Це шедевр", "Красиво і зі смаком", "Нереально красиво", "Ідеально", – захопилися користувачі.

Астаф'єва з бюстом instagram / anka_fateeva

Астаф'єва instagram / anka_fateeva

силует Астаф'євої instagram / anka_fateeva

Даша Астаф'єва - вид ззаду instagram / anka_fateeva

Астаф'єва і бюст instagram / anka_fateeva

Астаф'єва - поггляд instagram / anka_fateeva

Астаф'єва показує розкішне тіло instagram / anka_fateeva

Астаф'єва / бюст instagram / anka_fateeva

Даша Астаф'єва instagram / anka_fateeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський відверто розповів про те, як йому "обламали" секс із Астаф'євою.

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