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10 жовтня • оновлено в 05:09
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Астаф'єва раптово стала білявкою: як виглядає красуня

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Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю.

У своєму Instagram-сторіс зірка опублікувала знімки, на яких позує в перуці з білявими локонами, змінившись до невпізнання.

Даша Астаф'єва – білявка

Даша Астаф'єва – білявка

Instagram-Сторіс

Астаф'єва зробила селфі перед дзеркалом в брючному костюмі винного відтінку, показавши зачіску з різних ракурсів. З яким кольором волосся секс-бомбі краще, вона дала можливість вибрати шанувальникам.

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Фото: Астаф'єва – білявка і брюнетка.

Даша Астаф'єва в світлій перуці

Даша Астаф'єва в світлій перуці

instagram / da_astafieva / Сторіс

Астаф'єва білявка

Астаф'єва білявка

instagram / da_astafieva / Сторіс

Астаф'єва та інші зірки в перуках

Астаф'єва та інші зірки в перуках

instagram / da_astafieva / Сторіс

Даша Астаф'єва з кучериками

Даша Астаф'єва з кучериками

instagram / da_astafieva

брюнетка Астаф'єва

брюнетка Астаф'єва

instagram / da_astafieva

Астаф'єва брюнетка в ліжку

Астаф'єва брюнетка в ліжку

instagram / da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми. Шанувальники були в захваті від еротичного образу артистки.

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Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса зачіска
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не секс бомба а стара шкапа))))
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