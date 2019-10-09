Астаф'єва раптово стала білявкою: як виглядає красуня

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю.

У своєму Instagram-сторіс зірка опублікувала знімки, на яких позує в перуці з білявими локонами, змінившись до невпізнання.

Даша Астаф'єва – білявка Instagram-Сторіс

Астаф'єва зробила селфі перед дзеркалом в брючному костюмі винного відтінку, показавши зачіску з різних ракурсів. З яким кольором волосся секс-бомбі краще, вона дала можливість вибрати шанувальникам.

Фото: Астаф'єва – білявка і брюнетка.

Даша Астаф'єва в світлій перуці instagram / da_astafieva / Сторіс

Астаф'єва білявка instagram / da_astafieva / Сторіс

Астаф'єва та інші зірки в перуках instagram / da_astafieva / Сторіс

Даша Астаф'єва з кучериками instagram / da_astafieva

брюнетка Астаф'єва instagram / da_astafieva

Астаф'єва брюнетка в ліжку instagram / da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми. Шанувальники були в захваті від еротичного образу артистки.

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