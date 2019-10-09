Астаф'єва раптово стала білявкою: як виглядає красуня

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю.
У своєму Instagram-сторіс зірка опублікувала знімки, на яких позує в перуці з білявими локонами, змінившись до невпізнання.
Даша Астаф'єва – білявка
Instagram-Сторіс
Астаф'єва зробила селфі перед дзеркалом в брючному костюмі винного відтінку, показавши зачіску з різних ракурсів. З яким кольором волосся секс-бомбі краще, вона дала можливість вибрати шанувальникам.
Фото: Астаф'єва – білявка і брюнетка.
Даша Астаф'єва в світлій перуці
instagram / da_astafieva / Сторіс
Астаф'єва білявка
instagram / da_astafieva / Сторіс
Астаф'єва та інші зірки в перуках
instagram / da_astafieva / Сторіс
Даша Астаф'єва з кучериками
instagram / da_astafieva
брюнетка Астаф'єва
instagram / da_astafieva
Астаф'єва брюнетка в ліжку
instagram / da_astafieva
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми. Шанувальники були в захваті від еротичного образу артистки.
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