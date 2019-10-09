Ганна Кошмал поділилася зухвалим фото: як подорослішала маленька зірка "Сватів"

Українська актриса Ганна Кошмал, відома за роллю внучки-підлітка Жені у серіалі "Свати", дуже змінилася.

На своїй сторінці в Instagram зірка, яка пішла з проекту, оприлюднила новий знімок, на якому зухвало позує в скромній сукні з пістолетом в руках. Образ доповнила червона помада.

"400k (підписників)? Мені дуже радісно, що ви цікавитеся мною і стежите за моїми успіхами. Дякую вам за це. Я знаю, що буваю не надто активною і часто небагатослівна, так розкажіть же мені, чому ви підписані на мене? Дуже цікаво, прочитаю все", – підписала вона під кадром.

Ганна Кошмал з пістолетом instagram / smorkovkina

У коментарях користувачі написали, що Ганна – дуже чарівна і красива дівчина, а також озвучили ще масу причин.

Пропонуємо читачам подивитися, як змінилася Кошмал з моменту, коли грала у "Сватів".

Ганна Кошмал у серіалі "Свати" і зараз

Кошмал "Сватів" і зараз

Ганна Кошмал раніше і зараз

Ганна Кошмал "Свати" і для журналу MAXIM

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Ганни вже велика фільмографія, вона знялася більш, ніж в 20 фільмах. Крім "Сватів" були фільми "Село на мільйон", "Сашка", "Хороший хлопець", "Слуга народу" та інші.

У липні стало відомо, що Кошмал вперше стала мамою, через що не змогла знятися у фільмі "Божевільне весілля", де їй пропонувалася головна роль.

У вересні з'явилася інформація, що на роль Жені, яку раніше грала Ганна, влаштували кастинг.

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