Ангели Victoria's Secret блиснули тілом у гарячій фотосесії

Знамениті моделі, ангели Victoria's Secret знялися у гарячій рекламній кампанії нової колекції.

На офіційній сторінці бренду в Instagram опубліковано знімки красунь, які демонструють спокусливу спідню білизну.

Перед об'єктивами постали красуні Кендіс Свейнпол, Ельза Госк, Барбара Палвін і Жозефін Скрівер.

Ельза Госк для Victoria's Secret instagram / vsangelpics

Так, Свейнпол для фотосесії вибрала атласний комплект кольору фуксія з рюшами на трусиках. У той час, як її колега Хоск поруч позувала у рожевому бюстгальтері в стилі кроп-топ. Обидва комплекти підкреслили стрункі стегна моделей і спокусливі вигини.

Барбара Палвін вибрала для зйомок бежеву мереживну білизну з Push Up, що підкреслює жіночну фігуру.

Жосефін Скрівер змінила кілька комплектів: спокусливий чорний, який підкреслив груди, а також ніжно-рожевий, який буде ідеально виглядати під прозору блузку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вперше за історію обличчям нової рекламної кампанії Victoria's Secret стала модель-трансгендер Валентина Сампайо.

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