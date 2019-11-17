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17 листопада • оновлено в 06:14
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Ангели до і після: 6 моделей Victoria's Secret, які кардинально змінили свою зовнішність

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Моделей Victoria's Secret недарма називають ангелами – настільки бездоганно вони виглядають у рекламних кампаніях. Не дивно, адже над зовнішністю дівчат попрацювала ціла команда.

При цьому деякі з них виглядають сьогодні зовсім по-іншому, ніж на сході своєї кар'єри. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам поглянути на ангелів Victoria's Secret, зовнішність яких змінилася до невпізнання.

Міранда Керр

Міранда Керр

Міранда Керр

фото: колаж

Міранда Керр всього лише трохи звузила ніс, але після цього стала виглядати набагато витонченіше і "доросліше". При цьому ангел Victoria's Secret не втратила індивідуальності: ямочки на щоках і гостре підборіддя залишилися при ній.

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Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

фото: колаж

Адріана Ліма може похвалитися все тими ж чаруючими зелено-блакитними очима, акуратним овалом обличчя та дитячими "щічками", проте в усьому іншому – кардинально змінилася. Посмішка Адріани тепер бездоганна, макіяж ефектний, а кінчик носа став вужчим, ніж можна бачити на її юнацьких фото.

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Розі Хантінгтон-Уайтлі

Розі Хантінгтон-Уайтлі

Розі Хантінгтон-Уайтлі

фото: колаж

Якщо дивитися на фото білокудрої Розі Хантінгтон-Уайтлі, кидається в очі ніс, що змінився: над ним, судячи з усього, попрацювали пластичні хірурги. Зараз ніс Розі виглядає набагато меншим і витонченішим.

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Белла Хадід

Белла Хадід

Белла Хадід

фото: колаж

Кажуть, Белла виправила у хірурга все, що хоч трохи не відповідало нинішнім стандартам краси. Модель звузила ніс і прибрала горбика; зробила блефаропластику, зробила погляд більш відкритим і надала йому котячого розрізу; скоригувала губи філлерами для більшої припухлості; попрацювала над вилицями.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

фото: колаж

Колись сміхотлива і сором'язлива Кендалл Дженнер перетворилася в впевнену в собі красуню і найбільш високооплачувану модель. За оцінками фахівців, Кендалл попрацювала над контурами обличчя, зробила вужчим перенісся, губи трохи більш пухкими і кардинально змінила підхід до макіяжу.

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Кендіс Свейнпол

Кендіс Свейнпол

Кендіс Свейнпол

фото: колаж

Кендіс Свейнпол раніше виглядала простою милою дівчиною з м'якими рисами обличчя. Сьогодні вона – фатальна красуня з пронизливим поглядом. Якщо придивитися, все – завдяки вмілому макіяжу і лише трохи – роботі хірурга і косметолога.

Раніше OBOZREVATEL писав, що ангели Victoria's Secret знялись у гарячій рекламній кампанії нової колекції. На офіційній сторінці бренду в Instagram опубліковані знімки красунь, які демонструють спокусливу нижню білизну.

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Теги
Victoria's Secret Краса модель
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