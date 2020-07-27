Ангел Victoria’s Secret показала струнку фігуру в купальнику: гаряче фото

Бразильська супермодель, ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо поділилася з шанувальниками пікантним фото в купальнику.

Відповідну світлину зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ній зірка позувала з мокрим волоссям в зеленому бікіні в басейні, дивлячись прямо на сонце (фото дивіться нижче).

"Я тебе бачу. Твоя коричнева шкіра сяє на сонці. У тебе волосся зачесане назад", – написала Амбросіо.

Ангел Victoria’s Secret показала струнку фігуру в купальнику Instagram @alessandraambrosio

Шанувальники не змогли пройти повз пікантне фото моделі. Вони засипали її компліментами.

"Поцілована сонцем", "Сексуальна", "Занадто гарно і чудово", "Богиня, приголомшлива фігура і дуже красива дівчина", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів Instagram @alessandraambrosio

Скриншот коментарів Instagram @alessandraambrosio

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алессандра Амбросіо взяла участь у відвертій фотосесії. На своїй сторінці в Instagram Алессандра опублікувала фото, на яких позує повністю голою.