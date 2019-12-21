Анфісі Чеховій - 42: найвідвертіші фото сексуальної ведучої

21 грудня 42 роки виповнюється російській актрисі і телеведучій Анфісі Чеховій. Вона здобула популярність після шоу "Секс з Анфісою Чеховою" і знялася у декількох комедійних фільмах.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото ведучої.

Анфіса Чехова народилася в 1977 році в Москві. При народженні у дівчинки було інше ім'я - Олександра Олександрівна Корчунова. Своє ім'я на псевдонім вона змінила в 16 років, коли отримувала паспорт. Прізвище взяла від бабусі по матері.

Її батько був бізнесменом і спортсменом з жорстким авторитарним характером. До 1990-х років він працював охоронцем і водієм у Володимира Жириновського. Мати була педагогом-логопедом.

anews.com

Після школи в 1993 році відправилася подавати документи в ГІТІС. Вступити їй вдалося тільки з другого разу.

Але закінчити навчання в ГІТІС не вийшло. Анфіса працювала солісткою гурту "Божевільні світлячки". Керівництво університету не схвалювало такої творчості і Чехову відрахували.

instagram.com/achekhova

На телебачення Анфіса Чехова потрапила в 1997 році. У 2008 році вона отримала диплом журналіста, закінчивши Інститут журналістики та літературної творчості.

instagram.com/achekhova

У 2005 році Анфісі довірили вести авторську програму на каналі ТНТ під назвою "Секс з Анфісою Чеховою". Саме ця передача принесла ведучій широку популярність.

instagram.com/achekhova

Після закриття авторської програми Анфісу Чехову запросили в новий проект Муз-ТВ під назвою "Дружина напрокат". Після цього вона вела реаліті-шоу "На добраніч, мужики" і "Як вийти заміж з Анфісою Чеховою".

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

shining-stars.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чехова показала, як ніжиться в басейні, продемонструвавши соковиту фігуру в купальнику.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.