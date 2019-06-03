Анфіса Чехова захопила мережу спокусливим фото в бікіні

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому червоному купальнику, який відмінно підкреслив її пишний бюст.

"Ми намагалися схопитися за ці останні дні. Дерли з м'ясом, і так само несамовито обіймали. Ми ще були разом, але в цілому вже одні: дві величезних планети з далекими занадто світами", — написала Чехова.

Анфіса Чехова Фото з Instagram

Анфіса Чехова у сексуальному купальнику Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

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Анфіса Чехова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Чехова в шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезні груди.

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