Американка зі сколіозом стала популярною моделлю: гарячі фото красуні

22-річна американка Яслен Селемень стала популярною моделлю, незважаючи на сколіоз.

Як пише Daily Star, у школі дівчина кожного дня носила корсет, тому відчувала себе невпевнено. Більш того, Яслен боялася, що хтось із однокласників помітить корсет і почне сміятися над нею.

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

"Я весь час ходила у величезному світшоті, незважаючи на спеку, і практично не контактувала з людьми в школі через мою хворобу. Про мій діагноз знали тільки двоє друзів. Це вбивало мене", – говорить Селемень.

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Крім того, дівчина не могла займатися спортом, тому що соромилася переодягатися в роздягальні:

"Фізкультура була моїм улюбленим предметом у школі, але я не наважувалася показати свою спину незнайомцям".

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Однак лікування виявилося успішним, і Яслен не знадобилася операція.

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

За словами Селемень, після того, як вона зняла корсет, вона вирішила створити акаунт в Instagram. Через деякий час бренд купальників запропонував їй взяти участь у безкоштовній фотосесії, після якої сторінка дівчини стала популярною в соцмережі.

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Зараз за сторінкою Яслен в Instagram стежить понад 1 млн підписників.

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Зі своїми шанувальниками дівчина регулярно ділиться відвертими фотографіями, які набирають тисячі лайків.

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

Яслен Селемень Instagram @yaslenxoxo

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