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7 лютого • оновлено в 09:07
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Американка хоче важити 270 кг на власному весіллі: фото дівчини

21т
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Мешканка американського міста Уест-Честер Джессіка Вілсон планує поправитися до 270 кг до власного весілля. До торжества її відгодовує наречений.

Зараз 26-річна дівчина важить 204 кілограми. Про це пише Daily Mail.

Американка хоче важити 270 кг на власному весіллі: фото дівчини
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У серпні 2019 року вона познайомилася з 34-річним Еріком Бадденхагеном, який важив 86 кілограмів і хотів знайти велику жінку, яка дозволить йому перегодовувати її.

Американка хоче важити 270 кг на власному весіллі: фото дівчини
Американка хоче важити 270 кг на власному весіллі: фото дівчини

Поки жінка об'їдається, чоловік гладить її живіт і вмовляє не зупинятися і їсти побільше. Джессіка поглинає до п'яти тисяч кілокалорій, часом збільшуючи дозу в два рази.

Американка хоче важити 270 кг на власному весіллі: фото дівчини

У грудні 2019 року Джессіка заручилася з Еріком. Вона розраховує, що в 2020 році її вага досягне 270 кілограмів, після чого вони зіграють весілля.

Як раніше писав OBOZREVATEL, уродженка Канади Келсі Бонасье, яка страждала від зайвої ваги, схудла приблизно на 70 кілограмів після приниження в літаку.

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Автор
Марія Дідик
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Куда катится этот мир...
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
И снова проходил мимо, сосни у пуйла
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
И снова проходил мимо, і я не пройшов повз: ДЕ Я? ЧИ ЦЕ МОЯ ПЛАНЕТА?
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