Американка хоче важити 270 кг на власному весіллі: фото дівчини

Мешканка американського міста Уест-Честер Джессіка Вілсон планує поправитися до 270 кг до власного весілля. До торжества її відгодовує наречений.

Зараз 26-річна дівчина важить 204 кілограми. Про це пише Daily Mail.

У серпні 2019 року вона познайомилася з 34-річним Еріком Бадденхагеном, який важив 86 кілограмів і хотів знайти велику жінку, яка дозволить йому перегодовувати її.

Поки жінка об'їдається, чоловік гладить її живіт і вмовляє не зупинятися і їсти побільше. Джессіка поглинає до п'яти тисяч кілокалорій, часом збільшуючи дозу в два рази.

У грудні 2019 року Джессіка заручилася з Еріком. Вона розраховує, що в 2020 році її вага досягне 270 кілограмів, після чого вони зіграють весілля.

Як раніше писав OBOZREVATEL, уродженка Канади Келсі Бонасье, яка страждала від зайвої ваги, схудла приблизно на 70 кілограмів після приниження в літаку.

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