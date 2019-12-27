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27 грудня • оновлено в 12:53
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Алергія на косметику: через що з'являється і як їй запобігти

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Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, що в основному причиною алергії на косметику є мінеральні олива, парабени, штучні консерванти, синтетичні ароматизатори, емульгатори та барвники.

Так, на своїй сторінці в Instagram він пояснив, як можна звести до мінімуму ймовірність її появи. По-перше, педіатр порадив вибирати більш натуральну косметику, яка не містить агресивних компонентів.

Алергія на косметику: через що з'являється і як їй запобігти

Фото: lady.tochka.net

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Також він закликав перевіряти в складі продукту наявність штучних ароматизаторів. І не вибирати косметику з насиченим яскравим кольором.

Алергія на косметику: через що з'являється і як їй запобігти

Фото: kontinent-krasoty.ru

Крім того, Комаровський зазначив, що перед застосуванням потрібно обов'язково тестувати косметику на невеликій ділянці тіла.

Алергія на косметику: через що з'являється і як їй запобігти

Фото: timeout.ru

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Дмитро Комаров
Місце
Україна
Теги
Краса косметика алергія
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