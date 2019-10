Адель дуже схудла: як зараз виглядає популярна співачка

Знаменита британська співачка Адель, яка нещодавно розійшлася з чоловіком Саймоном Конеккі, вражаюче схудла.

Як повідомляє таблоїд The Sun, 31-річна зірка відмовилася від пишних форм і буквально вразила шанувальників, коли продемонструвала струнку фігуру на розкішній вечірці на честь дня народження репера Дрейка.

Адель після і до схуднення

На урочистий захід зірка прийшла у розкішній чорній сукні з відкритими плечима, яка підкреслювала тонку талію співачки й худі руки.

Адель на вечірці у Дрейка instagram / adele

Уточнюється, що після болісного розлучення з чоловіком Адель змінила сльози на піт, а саме – активно зайнялася фігурою у спортзалі.

Адель показала струнку фігуру The Mega Agency

При цьому, знаменитість неодноразово раніше говорила, що була абсолютно задоволеною своєю зовнішністю. Одного разу в інтерв'ю журналу People вона навіть заявляла: "Велика частина індустрії знала: якщо хтось наважиться мені сказати "схудни", вони не працюватимуть зі мною".

Але, судячи з кадрів, зараз артистка цілком задоволена своєю новою фігурою. Їй подобається спосіб життя і режим, які дозволяють тримати себе в тонусі.

Адель і Дрейк instagram / portaladelebr

Адель і Дрейк на вечірці instagram / portaladelebr

Адель дуже схудла The Mega Agency

Як Адель вигладела раніше – фото до схуднення

Адель в піжамі до схуднення instagram / adele

Адель до схуднення на сцені instagram / adele

Адель в халаті instagram / adele

Адель до схуднення instagram / adele

Як раніше писав OBOZREVATEL, Адель та її колишній чоловік довго приховували свої стосунки. У 2011 році поповзли чутки, що вони зустрічаються, тому що їх помітили разом. Вже наступного року у пари народився син Аджело.

У 2017 році на церемонії вручення Grammy співачка блиснула обручкою, підтвердивши, що вийшла заміж, але в кінці квітня стало відомо про розлучення. У 2017 році вона потрапила до трійки найдорожчих співачок. А в 2019 році з'явилися чутки, що Адель має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.

Нещодавно вона засвітилася з новим бойфрендом на публіці. Адель отримала безліч нагород завдяки хітам Someone Like You, Hello і Skyfall. Три її альбоми з 2008 року очолювали чарти 37 тижнів.

