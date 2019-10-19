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19 жовтня • оновлено в 18:09
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"Абсолютно однакові!" Фото Пугачової та Орбакайте без макіяжу розбурхало мережу

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Примадонна російський естради Алла Пугачова та її дочка Христина Орбакайте викликали ажіотаж в мережі спільним фото.

На сторінці дочки співачки Лізи в Instagram оприлюднено кадр, на якому жінки роблять селфі без макіяжу, показавши обличчя великими планами.

"Дочки матері", – підписано під фотографією, на якій позують дві дуже схожі зовні жінки.

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На це звернули увагу численні шанувальники в коментарях. Пугачову і Орбакайте назвали близнючками.

Пугачова і Орбакайте без макіяжу

Пугачова і Орбакайте без макіяжу

instagram / elizaveta_galkinaa

"Близнята", "Ой, дівчатка, ви ж однакові", "Дуже схожі", "Сестри", "Фото не нове, але саме на ньому так явно видно подібність мами і доньки", "Одне обличчя", – прокоментували шанувальники.

"Абсолютно однакові!" Фото Пугачової та Орбакайте без макіяжу розбурхало мережу
"Абсолютно однакові!" Фото Пугачової та Орбакайте без макіяжу розбурхало мережу
"Абсолютно однакові!" Фото Пугачової та Орбакайте без макіяжу розбурхало мережу
"Абсолютно однакові!" Фото Пугачової та Орбакайте без макіяжу розбурхало мережу
"Абсолютно однакові!" Фото Пугачової та Орбакайте без макіяжу розбурхало мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно примадонна з дочками викликала захоплення шанувальників спільним кадром.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Алла Пугачова Крістіна Орбакайте
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Mega Death
Mega Death
При современном развитии фотошопа, даже им макияж не нужен))
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