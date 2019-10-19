"Абсолютно однакові!" Фото Пугачової та Орбакайте без макіяжу розбурхало мережу

Примадонна російський естради Алла Пугачова та її дочка Христина Орбакайте викликали ажіотаж в мережі спільним фото.

На сторінці дочки співачки Лізи в Instagram оприлюднено кадр, на якому жінки роблять селфі без макіяжу, показавши обличчя великими планами.

"Дочки матері", – підписано під фотографією, на якій позують дві дуже схожі зовні жінки.

На це звернули увагу численні шанувальники в коментарях. Пугачову і Орбакайте назвали близнючками.

Пугачова і Орбакайте без макіяжу instagram / elizaveta_galkinaa

"Близнята", "Ой, дівчатка, ви ж однакові", "Дуже схожі", "Сестри", "Фото не нове, але саме на ньому так явно видно подібність мами і доньки", "Одне обличчя", – прокоментували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно примадонна з дочками викликала захоплення шанувальників спільним кадром.

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