"Абсолютно однакові!" Фото Пугачової та Орбакайте без макіяжу розбурхало мережу

Примадонна російський естради Алла Пугачова та її дочка Христина Орбакайте викликали ажіотаж в мережі спільним фото.
На сторінці дочки співачки Лізи в Instagram оприлюднено кадр, на якому жінки роблять селфі без макіяжу, показавши обличчя великими планами.
"Дочки матері", – підписано під фотографією, на якій позують дві дуже схожі зовні жінки.
На це звернули увагу численні шанувальники в коментарях. Пугачову і Орбакайте назвали близнючками.
Пугачова і Орбакайте без макіяжу
instagram / elizaveta_galkinaa
"Близнята", "Ой, дівчатка, ви ж однакові", "Дуже схожі", "Сестри", "Фото не нове, але саме на ньому так явно видно подібність мами і доньки", "Одне обличчя", – прокоментували шанувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно примадонна з дочками викликала захоплення шанувальників спільним кадром.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.