Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:11
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Абсолютно гола: найдорожча модель plus-size приголомшила фото на останніх місяцях вагітності

7.5т
Читати матеріал російською

Відома американська модель формату plus-size і одна з найбільш високооплачуваних зірок Ешлі Грем шокувала мережу відвертим фото.

У своїх Instagram-stories модель, яка наразі перебуває на останніх місяцях вагітності, опублікувала знімок, де сфотографована повністю голою.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Інстаграм

Новини
Пишнотіла модель Ешлі Грем засвітила оголені груди під час примірки

Голі груди 32-річна Ешлі прикрила рукою. Зірка, яка заявляла, що не використовує фотошоп, і цього разу відмовилася від ретуші.

У кадрі Грем позує без макіяжу, а також демонструє розтяжки і целюліт.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram

Характерно, що модель відома своєю любов'ю до відвертих фото. І навіть вагітність не стала на заваді для Ешлі.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що культова модель формату plus-size Ешлі Грем блиснула неосяжними грудьми на новому знімку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анна Міхно
Особа
Ешлі Грем
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
4
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
И эта карова - модель? Я в шоке.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги