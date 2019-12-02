Абсолютно гола: найдорожча модель plus-size приголомшила фото на останніх місяцях вагітності

Відома американська модель формату plus-size і одна з найбільш високооплачуваних зірок Ешлі Грем шокувала мережу відвертим фото.
У своїх Instagram-stories модель, яка наразі перебуває на останніх місяцях вагітності, опублікувала знімок, де сфотографована повністю голою.
Ешлі Грем
Інстаграм
Голі груди 32-річна Ешлі прикрила рукою. Зірка, яка заявляла, що не використовує фотошоп, і цього разу відмовилася від ретуші.
У кадрі Грем позує без макіяжу, а також демонструє розтяжки і целюліт.
Ешлі Грем
Характерно, що модель відома своєю любов'ю до відвертих фото. І навіть вагітність не стала на заваді для Ешлі.
Ешлі Грем
Ешлі Грем
Ешлі Грем
Ешлі Грем
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що культова модель формату plus-size Ешлі Грем блиснула неосяжними грудьми на новому знімку.
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