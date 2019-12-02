Абсолютно гола: найдорожча модель plus-size приголомшила фото на останніх місяцях вагітності

Відома американська модель формату plus-size і одна з найбільш високооплачуваних зірок Ешлі Грем шокувала мережу відвертим фото.

У своїх Instagram-stories модель, яка наразі перебуває на останніх місяцях вагітності, опублікувала знімок, де сфотографована повністю голою.

Ешлі Грем Інстаграм

Новини Пишнотіла модель Ешлі Грем засвітила оголені груди під час примірки

Голі груди 32-річна Ешлі прикрила рукою. Зірка, яка заявляла, що не використовує фотошоп, і цього разу відмовилася від ретуші.

У кадрі Грем позує без макіяжу, а також демонструє розтяжки і целюліт.

Ешлі Грем Instagram

Характерно, що модель відома своєю любов'ю до відвертих фото. І навіть вагітність не стала на заваді для Ешлі.

Ешлі Грем Instagram

Ешлі Грем Instagram

Ешлі Грем Instagram

Ешлі Грем Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що культова модель формату plus-size Ешлі Грем блиснула неосяжними грудьми на новому знімку.

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