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/Краса

Абсолютно гола Чехова показала пікантне фото у ванній

3.2тЧитати матеріал російською

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова поділилася із шанувальниками відвертим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою у ванній з піною.

"З усіх водних процедур моя найулюбленіша — це гаряча ванна. Мене хлібом не годуй — дай тільки в піні повалятися", — написала Чехова.

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Фото з Instagram

Анфіса Чехова гола у ванній

Анфіса Чехова гола у ванній

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники були у захваті від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Божественна, дивовижна і неймовірна красуня", "Анфісо, ти у нас така пустунка", "Красиве тіло", "В тобі багато сексу", — прокоментували люди.

Абсолютно гола Чехова показала пікантне фото у ванній
Абсолютно гола Чехова показала пікантне фото у ванній
Абсолютно гола Чехова показала пікантне фото у ванній
Абсолютно гола Чехова показала пікантне фото у ванній
Абсолютно гола Чехова показала пікантне фото у ванній
Абсолютно гола Чехова показала пікантне фото у ванній

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анфіси Чехової, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

Анфіса Чехова у спокусливому купальнику

Анфіса Чехова у спокусливому купальнику

Фото з Instagram

Анфіса Чехова у білизні

Анфіса Чехова у білизні

Фото з Instagram

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру

Анфіса Чехова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Анфіса Чехова оголила груди

Анфіса Чехова оголила груди

Фото з Instagram

Анфіса Чехова у нічній сорочці

Анфіса Чехова у нічній сорочці

Фото з Instagram

Анфіса Чехова у спокусливому купальнику

Анфіса Чехова у спокусливому купальнику

Фото з Instagram

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"

Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Анфіса Чехова похвалилася фігурою

Анфіса Чехова похвалилася фігурою

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова розбурхала мережу серією гарячих знімків. Знаменитість позувала перед камерою із голими грудьми, ледве прикриваючи їх.

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Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
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