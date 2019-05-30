Абсолютно гола Чехова показала пікантне фото у ванній

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова поділилася із шанувальниками відвертим знімком.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою у ванній з піною.
"З усіх водних процедур моя найулюбленіша — це гаряча ванна. Мене хлібом не годуй — дай тільки в піні повалятися", — написала Чехова.
Анфіса Чехова
Фото з Instagram
Анфіса Чехова гола у ванній
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники були у захваті від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
"Божественна, дивовижна і неймовірна красуня", "Анфісо, ти у нас така пустунка", "Красиве тіло", "В тобі багато сексу", — прокоментували люди.
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Анфіса Чехова у спокусливому купальнику
Фото з Instagram
Анфіса Чехова у білизні
Фото з Instagram
Анфіса Чехова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Анфіса Чехова оголила груди
Фото з Instagram
Анфіса Чехова у нічній сорочці
Фото з Instagram
Анфіса Чехова у спокусливому купальнику
Фото з Instagram
Анфіса Чехова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Анфіса Чехова похвалилася фігурою
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова розбурхала мережу серією гарячих знімків. Знаменитість позувала перед камерою із голими грудьми, ледве прикриваючи їх.
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