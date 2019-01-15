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Абсолютно гола: Астаф'єва здивувала новим відвертим фото

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Українська співачка, актриса і екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала знімок, на якому зображена повністю голою.

Фото опубліковане в Stories Instagram-аккаунта Астаф'євої. На ньому вона позує на балконі готельного номера на острові Балі.

Абсолютно гола: Астаф'єва здивувала новим відвертим фото

instagram.com/da_astafieva

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Абсолютно гола: Астаф'єва здивувала новим відвертим фото

instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва провела на Балі 7 днів. Протягом відпочинку співачка радувала фанів відвертими знімками. Так, артистка захопила шанувальників у мережі серією гарячих фото в купальнику, а також без нього.

Де Лаос?

Публікація від Даша Астаф'єва (@da_astafieva)

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала пікантні фото, де блиснула на камеру пишними грудьми.

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Особа
Даша Астаф'єва
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