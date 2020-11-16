71-річна модельєрка Вера Вонг розкрила секрет збереження молодості

Американська модельєрка, культова дизайнерка весільних суконь Вера Вонг заявила, що секретом її вічної молодості і підтягнутої фігури є спортивне минуле.

Так, в молодості вона була професійною фігуристкою, а також танцівницею в американській балетній школі. Про це Вонг розповіла в інтерв'ю виданню People, зазначивши, що й досі займається спортом.

"Коли ви фізично активні перші 16 років свого життя, це залишається з вами, оскільки існує м'язова пам'ять. Тому раджу всім займатися спортом, щоб у будь-якому віці виглядати молодо і підтягнуто... Я ось, наприклад, й досі тренуюся, щоб тримати м'язи в тонусі", – пояснила дизайнерка.

Вера Вонг розкрила секрети молодості Instagram Вери Вонг

Вонг також додала, що головним і необхідним інструментом підтримки свого зовнішнього вигляду вона вважає повноцінний сон.

"Мені потрібно відпочивати, а сон – це регенератор і важлива складова. І, звичайно, горілка, адже це так чудово мати можливість розслабитися за допомогою коктейлю", – додала вона.

Вера Вонг у відвертому вбранні Instagram Вери Вонг

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