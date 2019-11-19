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19 листопада • оновлено в 22:05
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/ Краса

67-річна Аллегрова викликала суперечки через голі груди: відверті фото

3.1т
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Відома російська співачка Ірина Аллегрова викликала ажіотаж нескромним вбранням.

Відповідними знімками 67-річна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши подив шанувальників через голі груди.

"Щастя – найбажаніша і найнезрозуміліша річ у світі, можна додати: і сама важковловима", – підписала вона.

Аллегрова викликала суперечки голими грудьми

Аллегрова викликала суперечки голими грудьми

instagram / irinaallegrova

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Серед шанувальників розгорілися суперечки щодо декольте артистки. Одні написали, що вона чудово виглядає, як для свого віку. Іншим же такий концертний образ видався надто екстравагантним.

Ірина Аллегрова - голі груди

Ірина Аллегрова - голі груди

instagram / irinaallegrova

"Навіщо в цьому віці оголюватися?! Вже непристойно", "Шикарна жінка", "Все туди ж з оголеними грудьми", "Ви останнім часом тільки в цій сукні виступаєте", "Непристойно груди оголила", – відреагували користувачі.

67-річна Аллегрова викликала суперечки через голі груди: відверті фото
67-річна Аллегрова викликала суперечки через голі груди: відверті фото
67-річна Аллегрова викликала суперечки через голі груди: відверті фото
67-річна Аллегрова викликала суперечки через голі груди: відверті фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року вона вже виступала в цій сукні. Того разу образ Аллегрової також викликав суперечки.

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Особа
Ірина Аллегрова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Она что ещё жива?я думал ей уже сто лет
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