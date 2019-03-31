66-річна українська модель розкрила секрет "вічної молодості"

66-річна українська модель Лариса Михальцова розповіла, як їй вдається не старіти.

Про це Михальцова розповіла в інтерв'ю "Експрес". За її словами, секрет в правильному харчуванні і постійних фізичних зусиллях.

"Моїм незмінним "тренажером" є баян. Він важить 13 кілограмів. Граю щодня по дві-три години. Загалом, вважаю, що про свою фізичну форму потрібно піклуватися завжди. Я з юності займалася художньою гімнастикою, волейболом, настільним тенісом. Згодом ми з чоловіком захопилися великим тенісом. А останні півроку втілюю одну зі своїх найбільших мрій - танцюю ", - розповіла модель.

Лариса Михальцова BBC

Лариса Михальцова BBC

Лариса Михальцова Без Табу

Лариса Михальцова BBC

Лариса Михальцова Без Табу

Лариса Михальцова Без Табу

Також Михальцова пояснила, як вона харчується. За її словами, раціон дуже простий.

"Вважаю за краще просту, здорову їжу: каші, рибу, бринзу, сало ... Кожен день з'їдаю 1 - 2 домашні яйця. Чорний шоколад люблю. Іноді випиваю 150 мілілітрів червоного вина - його робить мій чоловік. На чай сушу і заморожую цвіт чайної троянди , яку вирощуємо на городі. Маю харчові табу - ковбаси, консерви, торти ", - поділилася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2018 Михальцовим увійшла до престижного рейтингу BBC, стала однією з найвпливовіших і надихаючих жінок світу.

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