65-річна актриса розкрила секрети молодості та краси

65-річна актриса Мішель Ім з Гонконгу розповіла про те, як стежить за собою та зберігає молодість й красу.

Її слова наводить видання Independent News & Media. За словами жінки, першим секретом її краси є харчування. Вона їсть багато китайських тонізуючих супів і п'є кісткові бульйони, багаті колагеном. Крім цього, актриса включила у свій раціон багату антиоксидантами їжу: помідори, шпинат і лохину.

Другим важливим аспектом збереження молодості вона називає фізичну активність.

"Вправами можна вилікувати що завгодно, це вкладення, яке найбільше окупається у вашому житті ... Я регулярно ходжу на пробіжки та в походи", – поділилася Мішель.

Останнім секретом Ім назвала постійне використання сонцезахисного крему. Також вона намагається наносити легкий макіяж або обходитися зовсім без нього, щоб шкіра обличчя могла дихати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мешканка австралійського міста Мельбурн Леслі Максвелл розповіла, як їй вдається в 63 роки залишатися "молодою" та привабливою для чоловіків.