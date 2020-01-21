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21 січня • оновлено в 11:38
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63-річна актриса розкрила секрет "вічної молодості": в чому він полягає

1.4т
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63-річна тайванська актриса з міста Цзілун Чен Мейфень розповіла, що вранці їсть суп з декількома скибочками імбиру. Саме ця давня звичка, на її думку, допомагає зберегти молодість.

Крім того, знаменитість ходить на силові тренування 1-2 рази на тиждень і поплескує себе по руках та ногах, тому що вірить, що так енергія по тілу рухається краще. Про це повідомляє сайт Wolipop.

Чен Мейфень

Чен Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

Чен Мейфень

Чен Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

Чен Мейфень

Чен Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

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Зазначається, що за словами шанувальників 63-річна Чен виглядає "максимум років на 40". До слова, нещодавно Чен по національному телебаченню оголосили "найгарячішою тіткою Тайваню".

Чен Мейфень

Чен Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

Чен Мейфень

Чен Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

Чен Мейфень

Чен Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

Чен Мейфень

Чен Мейфень

Фото: instagram/im_meifen

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Ані Лорак поділилася секретами краси. Так, за словами зірки, перший її закон краси — це сон.

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Автор
Крістіна Долматова
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