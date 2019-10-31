Фотошоп? 62-річна зірка Голлівуду вразила мережу фото в білизні

Відома американська акторка Мелані Гріффіт вразила шанувальників знімком у спідній білизні.

62-річна зірка довела, що жінки у віці 50+ можуть виглядати бездоганно навіть без одягу. Відповідним кадром вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Марія Браво, Мелані Гріффіт і Єва Лонгорія instagram/melaniegriffith

Зокрема, Гріффіт позувала у білизні стилістів Джеймі Мізрахі та Симона Харуша, які випустили власну лінію. Образ акторка доповнила туфлями на шпильках. На світлині зірка виглядала стрункою і свіжою, на що звернули увагу шанувальники.

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"Я люблю все, що вони роблять, і хочу кожну річ з їхньої колекції", – підписала Мелані під фото.

Мелані Гріффіт вразила знімком в білизні instagram / melaniegriffith

У коментарях написали, що вона "сексуальна", "чудова" й "виглядає приголомшливо". Багато хто задався питанням, як вона у своєму віці може "залишатися такою неймовірно гарною". Також користувачі припустили, що вона або дуже схудла, або використовувала фотошоп.

Гріффіт в купальнику (праворуч) instagram / melaniegriffith

Гріффіт у купальнику instagram / melaniegriffith

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мелані Гріффіт є великою прихильницею пластичної хірургії. Список зірок, на зовнішності яких це погано відбилося, можна дізнатися в нашому матеріалі.

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