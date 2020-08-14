60-річна матір Кріса Гемсворта розкрила секрет вічної молодості

"Вічно молода" 60-річна мати актора Кріса Гемсворта Леоні розкрила секрет своєї краси.

Дружина артиста Ельза Патакі процитувала її слова для видання Daily Mail. Вона пояснила, що її свекруха Леоні здається на 30 років молодшою за свій вік завдяки суворому режиму харчування.

Кріс Гемсворт із матір'ю Леоні Daily Mail

"Вона була першою людиною, яку ми знаємо, яка почала суворо дотримуватися принципів інтервального голодування. І Леоні має приголомшливий вигляд, їй 60, але щороку вона все красивіша", – поділилася Патакі.

Кріс Гемсворт із матір'ю і дружиною Daily Mail

Леоні почала з того, що не їла один день у тиждень. Потім вона щодня почала протягом 15-16 годин утримуватися від їжі.

Нагадаємо, що російська співачка і солістка групи Reflex Ірина Нельсон розкрила свої секрети молодості і краси. За словами Ірини, вона вже довгі роки дотримується вегетаріанського типу харчування та щодня займається йогою по дві години.

Кріс Гемсворт із матір'ю Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 60-річна Доун Габшер із США розповіла, що заняття спортом, рослинне харчування, правильний догляд за шкірою, сон і споживання денної норми води допомагають їй зберегти молодість.